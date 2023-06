IA di Bing arriva su Safari e Chrome: Microsoft avvia test

A pochi giorni dalle ultime migliorie rilasciate per Bing Chat, tra cui l’utilizzo libero di Image Creator e le conversazioni più lunghe, il chatbot IA di casa Microsoft si appresta ad approdare anche su altri browser oltre a Edge. Secondo quanto riportato anche dai colleghi di Windows Latest, l’azienda di Redmond intende avviare i test dell’intelligenza artificiale su tutti i principali browser Web, inclusi Safari e Chrome.

Microsoft porta Bing su altri browser

Tra pochi giorni il gigante di Satya Nadella darà ufficialmente il via libera al supporto esteso di Bing Chat su altri browser, giusto dopo il completamento dei test su Safari avvenuti lo scorso weekend. La conferma data da Windows Latest giunge in realtà da una mail inviata ad alcuni account Microsoft, nel quale la società ha espressamente richiesto feedback agli utenti mobile in merito all’implementazione di altre funzionalità IA.

In più, nello stesso modulo di feedback risulta evidente l’interesse per la creazione di una community dedicata alle soluzioni d’intelligenza artificiale proposte dall’azienda tramite Bing.

Insomma, il futuro di Bing Chat sembra molto intrigante: tra il suo arrivo su browser di aziende terze – anche rivali – e lo sviluppo di feature inedite, potrebbe convincere un numero più elevato di utenti a non guardare ad altre soluzioni come Google Bard (ancora non disponibile in diversi Paesi, tra cui l’Italia) o ChatGPT, più popolare ma con funzionalità nascoste dietro al paywall del piano Pro.

La stessa Microsoft ha promesso una riduzione delle restrizioni per Bing Chat al fine di garantire una maggiore “flessibilità”, maggiori prestazioni e affidabilità, ma non è chiaro quando gli sviluppatori interverranno effettivamente sul servizio con tali novità. Tra un’incognita e un’altra, non ci resta che attendere i prossimi passi dal team statunitense.