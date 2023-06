Bing Chat arriva su Vivaldi grazie a un "trucchetto"

Bing Chat ancora oggi risulta accessibile previo utilizzo esclusivo di Microsoft Edge, il browser proposto dal colosso di Redmond. Si tratta di un controllo quasi forzato dell’utenza pensato anche nell’ottica di promuovere Edge rispetto alla concorrenza, che però la società sta per rimuovere portando il chatbot su altri browser come Safari e Chrome. Nel frattempo, però, Vivaldi ha anticipato tale soluzione con un piccolo trucco applicato a Vivaldi 6.1, l’ultimo aggiornamento disponibile per il servizio.

Vivaldi 6.1 permette uso Bing Chat

L’update rilasciato in queste ore fa sì che Vivaldi dica ai siti Web di essere Microsoft Edge; in altre parole, si maschera da competitor per accedere ad alcuni portali che escludono l’accesso da determinati browser. Nel caso specifico di Bing Chat, da oggi Vivaldi non mostrerà più il messaggio che blocca l’accesso all’IA invitando a installare Edge sul proprio computer. Dietro le quinte il browser sfrutterà la stringa identificativa “UserAgent” per fingersi proprio il browser di casa Microsoft.

Gli sviluppatori hanno affermato che “Vivaldi vorrebbe annunciarsi con orgoglio per ciò che è, ma lo stato attuale del web lo rende difficile”, e i cosiddetti “Client Hints” sono l’unico stratagemma disponibile affinché possa permettere agli utenti di aprire Bing Chat e non solo.

Ad esempio, in passato Vivaldi ha iniziato a mascherarsi da Google Chrome per una migliore compatibilità del sito su desktop e Android sfruttando sempre l’opzione di UserAgent. In questo modo, Vivaldi si maschera come un altro browser anche agli occhi della scheda grafica, sbloccando ottimizzazioni dei driver realizzate appositamente per Chrome, Edge o alternative più utilizzate e popolari.

Tra le altre novità introdotte con Vivaldi 6.1 figurano poi la possibilità di copiare i collegamenti salvati nelle pile di schede per inviarli ad altri utenti; l’utilizzo dl Tab Stacks e Tab Tiling negli Spazi di lavoro; e infine, l’avvio dello sviluppo di una iterazione del browser dedicata ad iOS.