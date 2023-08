Microsoft elimina cinque funzionalità da Edge 117

Microsoft ha annunciato la disponibilità della versione beta di Edge 117. Nelle note di rilascio sono elencate quattro novità, tra cui il supporto per Edge for Business. L’azienda di Redmond ha inoltre rimosso cinque funzionalità che probabilmente non usa quasi nessuno. I clienti commerciali iscritti ai canale Dev e Beta del programma Insider possono invece accedere a Bing Chat Enterprise tramite l’anteprima di Windows Copilot.

Edge 117 diventa più “snello”

Microsoft ha aggiunto numerose funzionalità al suo browser per distinguersi dalla concorrenza, ma ciò comporta più tempo di sviluppo e un incremento dello spazio occupato. Con la versione beta 117.0.2045.9 di Edge 117 è stata effettuata una “pulizia” di fine estate. L’azienda di Redmond ha infatti eliminato cinque funzionalità per “migliorare l’esperienza utente e semplificare il menu Altri strumenti“.

Si tratta di Math Solver, Picture Dictionary, Citations, Grammar Tools e Kids Mode. Probabilmente Microsoft ha rilevato uno scarso utilizzo (forse molti utenti non sapevano nemmeno dello loro esistenza), quindi ha deciso di eliminarle. L’azienda di Redmond vuole dare maggiore priorità alle funzionalità IA, alcune delle quali (Bing Chat e Designer, ad esempio) sono accessibili dalla barra laterale di Edge.

La versione beta supporta Edge for Business, una nuova esperienza di lavoro che permette di utilizzare specifiche funzionalità per la produttività e avere una maggiore sicurezza. Disponibile inoltre la funzionalità Smart Find che sfrutta l’intelligenza artificiale per cercare una parola o frase all’interno della pagina web.

Dal mese di luglio, Bing Chat Enterprise è accessibile in anteprima su Bing.com e dalla barra laterale di Edge. Il servizio è ora disponibile anche nell’anteprima di Windows Copilot per i clienti aziendali iscritti ai canali Dev e Beta del programma Insider.