Microsoft Edge: funzionalità Copilot su Android e iOS

Microsoft Copilot è accessibile da alcuni giorni tramite l’app dedicata per Android (quella per iOS arriverà nelle prossime settimane). L’assistente digitale è anche disponibile nelle app Bing e Edge, oltre che sul sito ufficiale. Alcuni utenti possono già sfruttare le funzionalità avanzate tramite la versione mobile del browser.

PDF, riassunti e plugin

Secondo Windows Latest, molte le funzionalità avanzate di Copilot (già disponibili su desktop) sono state aggiunte all’app Edge per Android e iOS, ma in alcuni casi è necessario attivare i flag degli esperimenti. Una di esse permette di generare riassunti dei documenti PDF.

Quando l’utente apre un file PDF, Copilot avvisa che può creare riassunti. Toccando il pulsante dell’assistente verranno elencati i punti principali del documento. La funzionalità verrà migliorata con il supporto di GPT-4 Turbo. L’interfaccia di Copilot è stata ottimizzata per iPad, ma è necessario attivare il flag corrispondente.

Copilot in Edge mobile può inoltre generare riassunti dei video di YouTube, se sono presenti i sottotitoli. L’assistente mostra le parti più importanti, indicando il punto esatto (timestamp) nel video.

Infine, gli utenti possono utilizzare i plugin anche in Edge per Android e iOS. È possibile ad esempio disattivare la ricerca su Bing per ottenere risposte più rapide. Copilot utilizza unicamente i dati di addestramento, quindi non risponderà o risponderà in modo poco preciso a domande su eventi recenti. I plugin sono sette: Search, Instacart, Shop, OpenTable, Kayak, Klarna e Suno.