Microsoft Edge: più clic per aprire i download

Microsoft Edge è un browser abbastanza stabile, ma come ogni software non è immune da bug. Proprio a tal proposito, dopo la vicenda relativa all’importazione dei dati da Chrome senza permesso, con gli ultimi aggiornamenti rilasciati, molti utenti hanno iniziato a segnalare il verificarsi di una condizione piuttosto singolare, oltre che estremamente fastidioso: non è più possibile aprire un file scaricato con un solo clic. È infatti necessario fare clic due o addirittura tre volte prima di riuscire nell’intento.

Microsoft Edge e il bug dei download

Certo, non si tratta di un grande problema o di un rischio per la sicurezza dell’utente o del PC, ma che la cosa rappresenti un enorme fastidio e un’inevitabile perdita di tempo non vi è il minimo dubbio.

Inoltre, il bug è intermittente, il che sta a significare che a volte ci vogliono due clic e a volte di più per aprire i file. Il browser, insomma, non riesce proprio a decidere e decidere quanti clic sono sufficienti.

Un utente su Reddit ha condotto una piccola indagine, in base alla quale è giunto alla conclusione che il bug è stato introdotto in Microsoft Edge con la versione 120 e successive. Tornando infatti alla versione 119 del navigatore o a una relase precedente la situazione viene risolta. Allo stato attuale, la versione 121 è l’ultima del canale stabile.

Da tenere presente che Windows consente di decidere se per l’apertura di file e cartelle occorre fare uno o due clic, ma questa funzione non influisce sui download in Microsoft Edge.