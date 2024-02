Microsoft Teams su desktop supporterà tutti gli account

Per la versione desktop di Microsoft Teams sono in dirittura d’arrivo interessanti novità. Stando infatti a quanto emerso dalla Microsoft 365 Roadmap ad aprile le versioni per Windows e macOS della piattaforma di comunicazione di casa Redmond supporteranno ogni tipo di account (lavorativo, scolastico o personale).

Microsoft Teams: supporto per ogni tipo di account su desktop

Si tratta di una piccola, ma al contempo grande novità, rivelandosi di grande aiuto per coloro che utilizzano più di un account Microsoft e che sino ad ora riscontravano qualche difficoltà nella gestione del tutto.

La roadmap include anche altre novità per Microsoft Teams attese però per il mese di marzo. Più precisamente, gli utenti iOS/iPadOS e Android potranno usufruire per la prima volta dell’assistente AI Copilot, come già proposto da tempo su computer. Inoltre, Microsoft Teams funzionerà con Apple AirPods per disattivare o riattivare l’audio sui Mac con macOS Sonoma, al pari di quanto era già possibile fare su iPhone e iPad con iOS/iPadOS 17.

In aggiunta a quanto già indicato, a partire dal prossimo mese tutte le versioni di Microsoft Teams saranno aggiornate con una nuova funzione multi-windows e offriranno un’opzione per modificare la tonalità della pelle che verrà applicata a tutti gli emoji e le reazioni nelle chat, nei canali e nelle riunioni, consentendo agli utenti di esprimersi al meglio nelle loro conversazioni.

Da tenere presente che sempre a marzo, gli utenti Windows e macOS avranno la possibilità di creare nuovi modelli di workflow inserendo una descrizione dettagliata di come vorrebbero che funzionasse l’automazione.