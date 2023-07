Microsoft Teams: Copilot per chiamate e chat

Oltre a Bing Chat Enterprise e Visual Search, Microsoft ha annunciato due importanti novità per Teams. Gli utenti potranno utilizzare il “copilota” anche per chiamate e chat. A metà marzo era stato introdotto il copilota per le riunioni.

Copilot in Teams Phone e Chat

Microsoft sottolinea che, grazie a Copilot, Teams Phone è la prima soluzione UCaaS (Unified Communications as a Service) con funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Gli utenti possono effettuare e ricevere chiamate con l’app Teams e ottenere riassunti in tempo reale. È possibile anche chiedere a Copilot di prendere appunti durante la chiamata ed evidenziare i punti salienti, come nomi, date, numeri e attività usando un linguaggio naturale.

Copilot in Teams Phone supporta le chiamate VoIP e PSTN. È disponibile per i clienti che partecipano al programma Microsoft 365 Copilot Early Access Program.

Copilot in Teams Chat permette invece di generare i punti chiave della conversazione e fare al chatbot diversi tipi di domande, eventualmente sfruttando i prompt suggeriti. Il servizio evita quindi di leggere lunghe discussioni. Anche Copilot in Teams Chat è disponibile per i clienti che partecipano al programma Microsoft 365 Copilot Early Access Program.

Microsoft 365 Copilot viene attualmente testato da oltre 600 partner dell’azienda di Redmond. Non è noto quando avverrà il lancio ufficiale, ma ci conosce già il prezzo: 30 dollari/mese per utente (oltre all’abbonamento alla suite di produttività). Durante l’evento Inspire 2023 è stato inoltre annunciato Microsoft Sales Copilot che consente ai venditori di velocizzare le attività CRM (Customer Relationship Management).