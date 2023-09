Microsoft interrompe il supporto per il Surface Duo

In occasione del terzo compleanno, Microsoft ha interrotto il supporto per il Surface Duo. Il dispositivo Android non riceverà più aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza. In base alle indiscrezioni di gennaio, l’azienda di Redmond potrebbe annunciare uno smartphone pieghevole, quindi con singolo schermo. Il prossimo 21 settembre verranno mostrati i nuovi Surface.

Addio al Surface Duo

Il Surface Duo è stato annunciato il 2 ottobre 2019 e rilasciato ufficialmente il 10 settembre 2020. È stato il primo dispositivo della serie Surface con sistema operativo Android. Microsoft aveva promesso almeno tre anni di aggiornamenti. In realtà ha distribuito solo due update, ovvero Android 11 e Android 12L.

Le ultime patch di sicurezza sono state rilasciate lo scorso 10 settembre. Gli utenti possono ovviamente usare il dispositivo, in quanto le app verranno aggiornate normalmente, ma corrono il rischio di installare malware che sfruttano vulnerabilità mai corrette. Esistono però diverse ROM di terze parti che consentono l’installazione di Android 13 (e Android 14 in futuro).

Il Surface Duo 2, annunciato circa due anni fa, verrà invece supportato fino al 21 ottobre 2024. Difficilmente arriverà sul mercato un Surface Duo 3. Microsoft preferirà sicuramente investire risorse nei Surface con Windows.

I nuovi modelli verranno presentati durante l’evento del 21 settembre. È previsto il lancio di Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4. Solo il primo dovrebbe integrare processori Intel Raptor Lake. Gli altri due dispositivi dovrebbero integrare i processori Intel Alder Lake. Microsoft fornirà quasi certamente nuovi dettagli sulle funzionalità IA di Windows 11 23H2.