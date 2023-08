Microsoft svelerà i nuovi Surface il 21 settembre

Microsoft ha inviato i giornalisti ad un “evento speciale” che si terrà a New York il prossimo 21 settembre. L’azienda di Redmond non ha fornito nessuna informazione aggiuntiva, ma è certo l’annuncio di nuovi Surface. In base alle ultime indiscrezioni è previsto il lancio dei Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4. Durante il keynote potrebbero essere svelati anche dettagli su Windows 11 23H2.

Nuovi Surface in arrivo il 21 settembre

Microsoft ha abbandonato lo sviluppo delle periferiche per PC (tastiere, mouse, webcam e altre), in quanto vuole dedicarsi esclusivamente alla linea Surface e ai relativi accessori. Solitamente l’annuncio di nuovi modelli è previsto nel mese di ottobre. L’evento è stato invece anticipato al mese di settembre.

Considerando la “vecchiaia” delle attuali versioni e le indiscrezioni che circolano da diverse settimane, l’azienda di Redmond dovrebbe svelare i Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4. Il Surface Laptop Studio (erede della serie Surface Book) è stato presentato il 22 settembre 2021. Il Surface Laptop Studio 2 dovrebbe integrare i processori Intel Core i7 di 13esima generazione, fino a 64 GB di RAM e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4060. Previsti inoltre un nuovo touchpad aptico e un numero maggiore di porte Thunderbolt 4. Lo schermo touch avrà ancora una diagonale di 14,4 pollici.

Il Surface Laptop Go 2 è stato presentato il 1 giugno 2022. Il Surface Laptop Go 3 dovrebbe integrare un processore Intel Core i5 di 12esima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Nessuna novità per design e schermo touch (12,2 pollici).

Il Surface Go 3 è stato presentato il 22 settembre 2021. Il Surface Go 4 dovrebbe integrare un Intel Processor N200 che offre prestazioni superiori al Core i3-10100Y dell’attuale modello. Microsoft doveva annunciare anche una versione con chip ARM, ma il lancio è stato posticipato.

Su tutti i nuovi Surface verrà installato Windows 11 22H2. L’aggiornamento a Windows 11 23H2 avverrà in seguito. Durante l’evento del 21 settembre potrebbero essere forniti alcuni dettagli sulla nuova major release che includerà Windows Copilot.