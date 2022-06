Surface Laptop Go 2: produttività e sicurezza

Microsoft ha annunciato il nuovo Surface Laptop Go 2, il notebook più economico della famiglia che sarà disponibile in Italia dal 19 luglio (ma è già possibile effettuare l’ordine sullo store ufficiale). La versione business arriverà invece il 7 giugno. L’azienda di Redmond ha illustrato le novità in termini di produttività e sicurezza.

Surface Laptop 2 Go: ottimo anche per le aziende

L’azienda di Redmond afferma che il Surface Laptop Go 2 è stato progettato per il “lavoro flessibile“. Il notebook possiede uno schermo touch PixelSense da 12,4 pollici con risoluzione di 1536×1024 pixel e rapporto di aspetto 3:2 che offre “un’esperienza tattile ottimizzata per Windows 11“. Grazie al peso ridotto (1,127 grammi) può essere trasportato agevolmente. Le principali novità hardware sono il processore Intel Core i5-1135G7 e la webcam HD a 720p (stessa risoluzione del Surface Laptop Go, ma con migliore qualità video e visualizzazione delle tonalità del viso in diverse condizioni di luce).

Le altre specifiche sono: 4 o 8 GB di RAM LPDDR4X, SSD da 128 o 256 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo Ominsonic con Dolby Audio, porte Surface Connect, USB Type-A e USB Type-C, batteria da 41 Wh, lettore di impronte digitali (su alcuni modelli) e sistema operativo Windows 11 o Windows 10 Pro.

Microsoft ha pensato anche alla sostenibilità ambientale. È infatti possibile sostituire tastiera e trackpad, schermo, piedini, SSD, cavo Surflink e batteria. Il Surface Laptop Go 2 è il primo Secured-core PC dell’azienda di Redmond. Multipli livelli di protezione garantiscono la sicurezza dei dati, impedendo gli attacchi al firmware.

Gli utenti aziendali possono ordinare il notebook presso i rivenditori autorizzati. Gli utenti privati possono prenotare il Surface Laptop Go 2 sul sito Microsoft. I prezzi sono: 679,00 euro (4GB+128GB), 779,00 euro (8GB+128GB) e 879,00 euro (8GB+256GB).

