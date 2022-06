Microsoft Surface Laptop Go 2, via ai preordini

Nasce oggi anche in Italia il nuovo Surface Laptop Go 2: il più leggero e portatile, il più snello e sicuro, disponibile tanto nella versione business che in quella consumer:

Disponibile nella colorazione Platinum, Surface Laptop Go 2 integra feature e caratteristiche che confermano l’impegno dell’azienda nel produrre device leggeri, innovativi, ma anche funzionali sia per l’utenza consumer che per il business. In particolare, grazie al nuovo Surface Laptop Go 2 gli utenti posso godere di un nuovo livello di sicurezza: è il primo PC secured-core basato su processore Intel di Surface.

Surface Laptop Go 2: via alle prenotazioni

Il prezzo di partenza è pari a soli 679 euro, un vero e proprio entry-level per tutta quella che è la variegata serie Surface.

Il modello consumer in uscita il 19 luglio mette insieme uno schermo PixelSense da 12,4 pollici con risoluzione 1536×1024 (ratio 3:2), memoria da 4 o 8GB e processore Intel Core i5-1135G7 quad-core di undicesima generazione. Il sistema operativo precaricato è Windows 11, con app Microsoft 365 ed un mese di prova di Microsoft 365 Family. Le opzioni di memoria possibili sono due: 128 o 256GB. La batteria garantisce autonomia da 13,5 ore in condizioni tipiche di utilizzo.

Il preordine può essere effettuato fin da oggi. Il prezzo sale a 779 euro se si porta la RAM a 8GB ed a 879 euro se si raddoppiano sia RAM che SSD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.