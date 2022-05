Surface Laptop Go 2: possibili specifiche e prezzo

In base alle ultime indiscrezioni, il Surface Laptop Go 2 dovrebbe essere annunciato nel mese di giugno. Un rivenditore coreano aveva pubblicato la pagina del nuovo notebook di Microsoft (successivamente è stata eliminata), confermando le specifiche svelate dal noto leaker Roland Quandt. Si prevedono diversi miglioramenti rispetto al modello di prima generazione che può essere acquistato in offerta su Amazon.

Surface Laptop Go 2: possibili specifiche

Il Surface Laptop Go 2 condividerà molte caratteristiche con il Surface Laptop Go. L’unica differenza di rilievo sarà il processore Intel Core i5-1135G7, un quad core con frequenza massima di 4,2 GHz e GPU integrata Iris xe che offrirà prestazioni grafiche fino al 20% rispetto alla Iris Plus del Core i5-1035G7 utilizzato per l’attuale modello.

Lo schermo del notebook avrà ancora una diagonale di 12,4 pollici e una risoluzione di 1536×1024 pixel (rapporto di aspetto 3:2). La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche 4 o 8 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, porte USB Type-A, USB Type-C e Surface Connect, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD a 720p, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Non si prevedono modifiche estetiche, né l’aggiunta della retroilluminazione per la tastiera. Il sistema operativo sarà ovviamente Windows 11. Il prezzo base dovrebbe essere 650 dollari/euro, quindi identico a quello del Surface Laptop Go al debutto. Il prodotto è “out of stock” sul sito USA di Microsoft, quindi l’annuncio sembra imminente (forse all’inizio di giugno). La versione con 4 GB e 64 GB di storage dell’attuale modello è disponibile su Amazon a 484 euro.

