Surface Laptop Go 2 oggi in Italia: ordinalo ora

Come promesso, Microsoft porta oggi in Italia il nuovo Surface Laptop Go 2. Un dispositivo progettato per rendere gli strumenti della produttività accessibili ovunque, in ufficio così come da casa in smart working o in movimento, ma con un occhio di riguardo anche all’intrattenimento multimediale e videoludico. L’intera esperienza offerta ruota attorno al display PixelSense touchscreen da 12,4 pollici con risoluzione 1536×1024 pixel.

Arriva in Italia il nuovo Surface Laptop Go 2

Annunciato nelle scorse settimane, il portatile nasconde sotto la scocca nasconde un processore Intel Core i5-1135G7 (undicesima generazione) con chip grafico Iris Xe affiancato da 4 o 8 GB di RAM (LPDDR4X) e con unità SSD da 128 o 256 GB a cui è delegato il salvataggio dei contenuti. A questo si aggiungono WiFi 6, Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo con tecnologia Omnisonic, porte USB Type-A e Type-C, webcam 720p, lettore di impronte digitali e batteria da 41 Wh. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con un’ottimizzazione delle componenti che ha portato Microsoft a ottenere dimensioni contenute a 278,2×206,2×15,7 millimetri e un peso che si attesta a 1.127 grammi. La parte superiore è realizzata interamente in alluminio, mentre il resto in alluminio e resina composita in policarbonato con fibra di vetro e contenuto riciclato post-consumo per il 30%.

Questi i prezzi fissati per le tre versioni previste: 4/128 GB a 679 euro, 8/128 GB a 779 euro, 8/256 GB a 878 euro.

Le versioni di Surface Laptop Go 2 con 8 GB di RAM sono già disponibili anche su Amazon: quella 8/128 GB a 779 euro e quella 8/256 GB a 879 euro. L’unica colorazione prevista è Platino, visibile nelle immagini qui allegate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.