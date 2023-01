Microsoft Surface Duo 3 sarà uno smartphone pieghevole?

Niente più doppio schermo: Surface Duo 3 sarà uno smartphone pieghevole. È quanto sostiene la più recente indiscrezione a proposito del dispositivo Microsoft, riportata dal sito Windows Central. Per quanto riguarda il meccanismo di apertura, sarà integrata una cerniera a 180 gradi, simile a quella vista in modelli come Vivo X Fold e Honor Magic Vs.

Surface Duo 3: smartphone pieghevole, nuovo design

Nuovo design, dunque, per il prodotto del gruppo di Redmond. Al termine di una lunga fase di sperimentazione, la società avrebbe scelto di percorrere una strada differente rispetto a quanto visto con le prime due generazioni (nella galleria di immagini qui sotto). Come sempre accade in questi casi, al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, in attesa di conferma o smentite ufficiali.

La fonte del rumor riferisce che si tratta di una decisione presa da Microsoft all’ultimo momento. Tutto era infatti già pronto per lanciare Surface Duo 3 a fine 2023 con un form factor simile a quello del suo predecessore, seppur con miglioramenti come cornici più sottili intorno ai pannelli e supporto alla ricarica wireless. Poi il ripensamento, forse in conseguenza alle recensioni ricevute, non esattamente entusiaste.

L’approccio alla user experience di tipo dual screen dovrebbe però essere mantenuto, forse simulandola attraverso accorgimenti software in grado di gestire in modo indipendente le due metà dello schermo pieghevole. Ricordiamo che il sistema operativo in dotazione è Android.

Non è da escludere nemmeno che, in modo coerente con l’adozione di un nuovo design, il gruppo di Redmond possa scegliere un nuovo nome per la linea, abbandonando dunque Surface Duo. Ci sarà modo e tempo per tornare a parlarne: il debutto non è dietro l’angolo, anzi, potrebbe non avvenire entro l’anno in corso, rimandando tutto al 2024.

