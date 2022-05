Bill Gates usa il Samsung Galaxy Z Fold 3

Che smartphone usa Bill Gates? La domanda ha ora una risposta: nella sua vita di tutti i giorni, il fondatore della Microsoft utilizza un Galaxy Z Fold 3. A domanda diretta, risposta diretta, con un messaggio incluso del tutto evidente: il fatto che il fondatore della Microsoft non faccia uso del Surface Duo può forse stupire soltanto quanti non conoscono Gates e quanti credono che possa mettersi in tasca un device che ancora non si è dimostrato sufficientemente efficiente.

Bill Gates lo ha scelto foldable

La scelta di Gates, insomma, è all’insegna del solito pragmatismo che contraddistingue il personaggio, il quale fornisce anche una spiegazione alla propria scelta: un buon PC e uno smartphone pieghevole sono tutto quel che possa servirgli. Dalle sue parole, più che una bocciatura per il Duo, sembra trapelare una bocciatura per i tablet, che in questa configurazione rimarrebbero schiacciati tra due formati più che sufficienti per ogni tipo di esigenza.

Gates spiega di aver provato vari dispositivi, ha probabilmente scelto Samsung per la sua accentuata integrazione con i software Microsoft e proferisce inoltre una chiara preferenza per Android rispetto ad iOS (ma su questo aspetto di dubbi non ce n’erano per molti motivi). Quel che Gates non ha spiegato è il tipo di memoria prescelto, ma se vogliamo ipotizzare un modello da 12GB di RAM e 256GB di memoria, allora ecco che oggi acquistare lo stesso smartphone che usa Bill Gates sarebbe questione da 1319 euro (-29% grazie alle attuali scontistiche Amazon). Una spesa non propriamente alla portata di tutti, insomma, ma sicuramente accessibile se si considera che di fatto si viene ad avere in mano lo stesso strumento in possesso di uno degli uomini più ricchi del mondo.

