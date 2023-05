Microsoft ha abbandonato il Surface Duo?

Microsoft ha interrotto la produzione delle periferiche per PC dopo 40 anni. L’azienda di Redmond ha deciso di offrire unicamente gli accessori per la serie Surface, ma il supporto per uno dei dispositivi potrebbe essere abbandonato presto. Secondo Zac Bowden di Windows Central, il Surface Duo sembra essere finito nel dimenticatoio.

Addio al Surface Duo?

L’ultimo aggiornamento software è stato Android 12L, rilasciato nel mese di ottobre 2022. Da allora, Microsoft non ha più distribuito nuove funzionalità o bug fix per il Surface Duo. La versione di Android 12L per lo smartphone dual screen non è perfetta, ma in cinque mesi è stato risolto solo un bug.

Bowden sottolinea inoltre che non sono state rilasciate nemmeno le patch di sicurezza di aprile (le ultime sono del 30 marzo). Microsoft non ha ancora distribuito la nuova versione di SwiftKey con Bing Chat, quindi sembra che siano stato interrotto anche il supporto per le sue app Android.

Molti membri del team che si occupa del Surface Duo sono stati spostati sul progetto Teams Rooms per Android, considerato più importante del supporto per il dispositivo. Microsoft avrebbe inoltre deciso di saltare Android 13 per offrire direttamente Android 14, ma i piani potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Emergono dubbi anche sul Surface Duo 3. Il nuovo modello non avrà due schermi, ma sarà uno smartphone pieghevole. Microsoft dovrà apportare diverse modifiche al sistema operativo per sfruttare questo fattore di forma. Secondo Bowden, l’azienda di Redmond non ha più le risorse necessarie (sono stati licenziati oltre 10.000 dipendenti), pertanto il lancio dovrebbe essere rallentato e posticipato a fine 2024.