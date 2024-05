Pixel Tablet arriva in Italia: specifiche e prezzo

Presentato inizialmente nell’ottobre 2022, e lanciato in alcuni territori selezionati lo scorso anno in occasione dell’evento I/O 2023, il Pixel Tablet arriva ufficialmente oggi anche in Italia. L’annuncio è appena giunto direttamente da Google, in concomitanza con quello del nuovo smartphone Pixel 8a.

Google porta in Italia il Pixel Tablet

Il sistema operativo è ovviamente Android, ma rispetto alle tante alternative della categoria, si tratta di un modello pensato per diventare parte integrante della smart home, come testimonia la possibilità di associarlo a una base di ricarica con altoparlante che lo rende, a tutti gli effetti, uno smart display.

A livello di specifiche tecniche, integra uno schermo da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e il processore Tensor G2 progettato internamente (e già visto in azione sullo smartphone Pixel 7a), affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. C’è anche il chip di sicurezza Titan M2. Completano la dotazione due fotocamere da 8 megapixel (posteriore e anteriore) e la batteria con ricarica rapida per un’autonomia dichiarata che arriva a 12 ore di streaming.

Sul fronte del comparto software, Google ha lavorato per offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative in ogni ambito, inclusi quelli legati all’intrattenimento multimediali in streaming, al gaming e alla produttività. Ovviamente, non mancano funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale come Gomma Magica, Scatto Migliore e Inquadratura Guidata.

Prezzo e disponibilità

Sono diverse le opzioni messe a disposizione per chi vuole acquistare Pixel Tablet in Italia, con prezzi a partire da 499 euro per la versione da 128 GB, mentre quella da 256 GB è in vendita a 619 euro. Ci sono poi i bundle con la base di ricarica dotata di altoparlante che lo trasforma in uno smart display, a 599 euro per il modello da 128 GB e a 719 euro per quello da 256 GB.

La fase di preordine prende il via oggi, attraverso lo store ufficiale e su Amazon, mentre la vendita è prevista dal 14 maggio, anche in altri negozi. Le colorazioni disponibili sono Grigio creta e Grigio verde.