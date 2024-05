Il nuovo Pixel 8a è già su Amazon: compralo in preordine

Svelato oggi da Google con l’obiettivo di replicare il grande successo ottenuto dal modello precedente Pixel 7a (in forte sconto), il nuovo Pixel 8a è già disponibile per il preordine su Amazon. Chi lo acquista subito lo riceverà al day one del 14 maggio, allungando così le mani su uno smartphone che registra tanti passi in avanti, sia sul fronte delle specifiche tecniche che per quanto riguarda il design e le funzionalità integrate.

Google Pixel 8a: eccolo in preordine su Amazon

La potenza di calcolo è garantita dalla presenza del processore Tensor G3 già visto sui Pixel 8, mentre il display Actua da 6,1 pollici migliorato rispetto alla passata generazione assicura un’esperienza multimediale senza compromessi. Inoltre, per la prima volta, la memoria interna è disponibile con un taglio da 256 GB per i più esigenti. Il sistema operativo è ovviamente Android, nella sua versione stock pulita che in molti apprezzano, con ben sette anni di aggiornamenti garantiti da bigG. Lato software, non manca il supporto alle tante funzionalità di intelligenza artificiale alle quali si rivolgono sempre più utenti, anche per supportare la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo all’articolo dedicato e alla scheda del prodotto.

Il nuovo Pixel 8a è disponibile con prezzi a partire da 549 euro nella versione da 128 GB. Quella da 256 GB costa invece 609 euro Come scritto in apertura il preordine su Amazon prende il via oggi, mentre la consegna (gratuita) delle prime unità acquistate è prevista al day one della prossima settimana, martedì 14 maggio.

Poiché anche l’occhio vuole la sua parte, Google ha scelto di proporre il suo nuovo smartphone Android in quattro colorazioni differenti, due delle quali inedite. Al fianco di Nero ossidiana e Grigio creta, già viste in passato, ora ci sono anche Aloe (in edizione limitata) e Azzurro cielo (come il top di gamma Pixel 8 Pro).

C’è anche la possibilità di ottenere 150 euro di supervalutazione in aggiunta alla valutazione del proprio usato. Per termini e condizioni consultare la scheda del prodotto.