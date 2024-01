Il nuovo video concept di Windows 12: bello, ma senza IA

Nessuna notizia ufficiale, niente conferme né smentite, ma un filmato amatoriale a cui vale comunque la pena dedicare alcuni minuti: è quello appena condiviso dal canale AR 4789 su YouTube e che mostra un concept di Windows 12 (l’ennesimo). Include alcune idee e spunti interessanti, dai quali Microsoft potrebbe trarre ispirazione, ma come vedremo a breve, è macchiato da un’assenza che lo rende inevitabilmente lontano da ciò che eventualmente sarebbe il prossimo sistema operativo del gruppo di Redmond.

Windows 12: il nuovo video concept

Quali sono le caratteristiche principali dell’OS immaginato dall’autore del video? Un meno Start semplificato, un’organizzazione differenti per la finestra di Esplora file, una gestione migliorata del drag-and-drop e delle impostazioni, la barra delle applicazioni spostata nella parte superiore del desktop, l’impiego dell’IA per la creazione di sfondi personalizzati e altro ancora.

A rendere meno credibile il concept, nonostante la qualità del lavoro svolto, è la totale assenza di ogni componente di intelligenza artificiale, ad esclusione di quella appena citata e dedicata ai wallpaper. Non ci sono nemmeno cenni a Copilot, progetto su cui la software house punta sempre di più, come testimonia il lancio di ieri per la formula di abbonamento Pro.

W12 o Windows 11 24H2 nel 2024?

È doveroso precisare che il debutto del nuovo sistema operativo non è cosa certa. Anzi, alcuni indizi trapelati di recente, attraverso fonti piuttosto autorevoli, lasciano intendere la volontà di lanciare Windows 11 24H2 e non W12. La decisione finale spetterà solo ed esclusivamente al gruppo di Redmond e dipenderà, più che altro, da fattori legati al marketing.

Non è il primo concept di Windows 12 che segnaliamo su queste pagine, lo abbiamo già fatto più volte in passato. Nonostante non si tratti di video ufficiali, potrebbero ispirare il gruppo di Redmond nel valutare l’inclusione di funzionalità all’interno del sistema operativo, proprio come già avviene con i feedback raccolti dagli utenti.