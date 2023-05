Windows 12: il video concept che dovrebbe ispirare MS

I rumor a proposito dei lavori in corso su Windows 12 sono in circolazione ormai da tempo, ma ad oggi non possiamo che affidarci a concept e speculazioni per immaginare come potrebbe essere il prossimo sistema operativo di Microsoft. A questo proposito, segnaliamo un nuovo filmato che mostra alcuni spunti dai quali la software house potrebbe trarre ispirazione durante la fase di sviluppo.

Le novità di Windows 12, secondo questo concept

A condividere la clip è il canale Addy Visuals su YouTube. La fantasia dell’autore ha dato vita a un menu Start con alcune sezioni inedite, a una barra delle applicazioni dinamica e personalizzabile con informazioni aggiornate in tempo reale e mostrate in modo piuttosto discreto, a un pannello ridisegnato per i widget e alla possibilità di ancorarli singolarmente sul desktop, dove si preferisce.

Il concept suggerisce poi una modalità particolare per organizzare le icone in modo efficiente (già implementabile con alcuni strumenti di terze parti), la funzionalità Smart Dock per il multitasking e un restyling (sarebbe l’ennesimo) per File Explorer con l’inclusione dell’area Drop Zone in cui inserire temporaneamente i file per un utilizzo successivo. A livello di estetica, la Dynamic Dark Mode immagina poi il passaggio automatico da un tema chiaro a uno scuro (e viceversa) in base all’orario.

Ovviamente, non sappiamo se Microsoft prenderà mai in considerazione questi suggerimenti nello sviluppo di Windows 12, che secondo altri rumor potrebbe introdurre un approccio modulare e un focus particolare sull’intelligenza artificiale. A quando l’uscita? Forse già entro il 2024, ma anche questa voce di corridoio è da prendere con le pinze. Di certo, oggi il gruppo di Redmond è impegnato nel promuovere e sostenere l’attuale W11.

