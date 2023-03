Windows 12 sta arrivando: i possibili requisiti minimi

Al momento gli occhi degli utenti Windows sono tutti puntati sui prossimi grandi update del sistema operativo, tra cui Moment 2 atteso per la seconda metà del 2023. In rete i tipster non si fermano mai, però. Proprio nelle scorse giornate su Internet sono trapelati i presunti requisiti minimi di Windows 12, la successiva iterazione dell’OS per PC Desktop e laptop del gigante di Redmond. Ma quanto sono attendibili?

I requisiti di Windows 12

Con Windows 11 l’azienda statunitense ha introdotto requisiti minimi molto particolari per procedere con l’installazione. C’è stata l’introduzione del Trusted Platform Module (TPM) 2.0 per ragioni di sicurezza, ma anche una serie di modifiche alle richieste lato CPU e memoria, oltre che display.

Fortunatamente, all’apparenza le analogie tra Windows 11 e Windows 12 sono molte. Ecco quali sono le plausibili richieste fatte dal produttore:

CPU : minimo 1 GHz dual-core a 64bit

: minimo 1 GHz dual-core a 64bit RAM : minimo 8 GB

: minimo 8 GB Memoria interna : minimo 64 GB

: minimo 64 GB TPM : Trusted Platform Module 2.0

: Trusted Platform Module 2.0 Schermo : minimo 9 pollici 720p a 8 bit

: minimo 9 pollici 720p a 8 bit Altre caratteristiche: Secure Boot UEFI, DirectX 12 e driver di visualizzazione e grafica WDDM 2.0

Quanto sono attendibili?

Osservando nel dettaglio le modifiche rispetto alle richieste per Windows 11, in fin dei conti, l’unica variazione riguarda la memoria RAM. Mentre l’attuale versione del sistema operativo pretende una base di 4 gigabyte, la prossima potrebbe ipoteticamente richiedere ben 8 GB di RAM. Non si tratta nemmeno di un requisito folle, dato l’uso di risorse di servizi come Google Chrome, videogiochi e suite di produttività.

Parlare di attendibilità è dunque superfluo: certo, queste indiscrezioni vanno sempre prese con le pinze, ma non ci sono effettivamente grandi novità.