Windows 11 23H2 arriverà: Microsoft conferma update

Ormai Microsoft ci ha abituati a una roadmap di aggiornamenti ben definita per Windows: il sistema operativo per PC Desktop e laptop negli ultimi anni ha ricevuto update due o tre volte all’anno, contenenti nuove funzionalità e, magari, qualche altra sorpresa. Windows 11 ha portato a un cambiamento importante della prassi attuata dal colosso di Redmond: gli aggiornamenti annuali saranno soltanto due, ovvero Moment 1 e Moment 2.

Già siamo al corrente delle grandi novità in arrivo con Moment 2 ma, per alcuni tipster, in realtà l’update altrimenti noto come 23H2 potrebbe non arrivare. A negare questa evenienza, fortunatamente, ci ha pensato la stessa Microsoft in un recente post sul blog ufficiale.

Windows 11 23H2 arriverà, c’è la conferma

Il prossimo aggiornamento 23H2, in arrivo nel corso dell’autunno prossimo, sarà sorprendentemente basato sulla piattaforma Windows 11 22H2. Non ci saranno dunque nuove versioni del sistema operativo di ultima generazione, bensì rifacimenti grafici e migliorie per l’esperienza d’uso sotto ogni punto di vista.

Il gigante statunitense sembra avere infine deciso di abbandonare l’iterazione originale di Windows 11 versione 23H2, trasformandola in Windows 12 con piattaforma Germanium, rilasciando così un semplice aggiornamento con numerosi miglioramenti utilizzando la già esistente piattaforma Nickel vista con Windows 11 22H2.

Sicuramente non mancheranno ChatGPT, l’IA del momento che oggi è possibile provare con Bing; l’ottimizzazione per dispositivi touchscreen con sistema operativo Windows; o ancora, arriverà l’espansione degli sfondi tramite IA.

Insomma, avete capito: gli elementi aggiuntivi che vedranno la luce con Windows 11 23H2 saranno molti, ma non aspettatevi una rivoluzione completa dell’OS. Al contrario, essa avverrà molto probabilmente con Windows 12, il cui periodo di lancio è ancora decisamente lontano.