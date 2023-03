Grandi novità in arrivo su Windows 11: preparatevi al prossimo update!

A poche ore dalle novità approdate su WhatsApp per Windows 11, lo stesso sistema operativo di casa Microsoft riceve un nuovo aggiornamento facoltativo per mostrare alcune delle funzionalità in arrivo con il Patch Tuesday obbligatorio di marzo 2023. Preparatevi, perché il tanto anticipato update “Moment 2” sta arrivando!

ChatGPT arriva nella barra delle applicazioni

Abbiamo già scovato nella build 25309 disponibile nel canale Dev una serie corposa di impostazioni e aggiornamenti in arrivo sull’OS per computer. Tuttavia, le feature di cui parleremo di seguito non rientrano tra di esse.

A spiccare nell’update KB5022913 di Windows 11 è certamente l’arrivo di ChatGPT nella barra delle applicazioni. L’entusiasmo di Microsoft per l’integrazione dell’intelligenza artificiale del momento su Bing si mostra ancora una volta, diventando l’attrazione principale dell’aggiornamento Moment 2.

Al momento mancano immagini che illustrano concretamente la barra Bing Chat rinnovata. È sufficiente sapere, però, che da questo mese saranno sufficienti pochi click del mouse e tap della tastiera per semplificare operazioni come la generazione di contenuti e l’avvio di conversazioni in chat. Si ipotizza, oltretutto, che Microsoft implementerà una modalità Assistente Personale più potente e facilmente personalizzabile, controllata proprio da ChatGPT.

Windows 11 si ottimizza per touchscreen

L’aggiornamento in questione si focalizza dunque sull’ottimizzazione dell’esperienza d’uso con dispositivi 2-in-1, ovvero con display touchscreen. Oltre alle icone migliorate, all’interfaccia a schede del Blocco Note, al Task Manager modificato con nuove funzioni di ricerca, filtraggio e altre funzioni, arriva una barra delle applicazioni perfezionata per rendere Windows 11 un sistema ancora più consigliabile sui laptop con schermo touch.

Controllo semplificato degli iPhone

Dulcis in fundo, altra feature inedita è Phone Link per iOS, grazie alla quale sarà possibile accedere al proprio iPhone tramite Windows 11 per chattare, oppure effettuare chiamate, esattamente come è già possibile per gli utenti in possesso di smartphone Android.