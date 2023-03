Windows 11 migliorerà gli sfondi tramite IA: ecco come

Le tante novità dell’ultima Beta di Windows 11 migliorano il sistema operativo di casa Microsoft sotto anti aspetti, dalla gestione del volume delle applicazioni alla accessibilità tramite comandi vocali. Solo oggi si discute però di una feature molto particolare che espande l’utilizzo dell’intelligenza artificiale su Windows, ovvero gli effetti di profondità applicati agli sfondi del computer.

Ora l’IA migliora gli sfondi su Windows 11

Certo, si tratta di una novità minore rispetto a quanto visto nella versione più recente di Bing Chat, su cui l’azienda di Satya Nadella sta lavorando continuamente da settimane al fine di integrare ChatGPT come si deve. Ma a Redmond questo non appare come l’obiettivo unico per quanto concerne l’implementazione delle IA nei servizi proposti al pubblico.

La feature inedita in questione si chiama dunque “Effetti di profondità” e consente, in poche parole, di introdurre effetti speciali agli sfondi del desktop su Windows 11 per migliorare la loro resa visiva grazie all’intelligenza artificiale. Dalla build ora accessibile in anteprima si evince, dunque, che sarà attivabile tramite Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo.

Non è esattamente chiaro come questi effetti rendano le immagini di background più piacevoli all’occhio. Molto probabilmente, del resto, si tratta di un’opzione ancora in fase di sviluppo. Secondo i tipster, potrebbe aggiungere una lieve sensazione di stratificazione degli sfondi, come se fossero suddivisi in più layer.

Il futuro di Windows potenziato dall’IA

Con il passare delle settimane e l’arrivo di soluzioni mai viste prima su Windows e altri servizi Microsoft sta diventando sempre più palese l’interesse del colosso nordamericano per l’intelligenza artificiale. Tra Bing, Microsoft Edge e altri servizi della suite Office, oramai le IA stanno consentendo al sistema operativo per PC di raggiungere livelli mai visti prima. Chissà quali saranno le prossime feature in arrivo!