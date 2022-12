Windows 12: il concept dell'OS che vorremmo

Sappiamo che Microsoft sta portando avanti, in parallelo, i lavori sulla nuova piattaforma Windows 11 e sul mantenimento del predecessore Windows 10. E se, in gran segreto, fossero già partiti i cantieri per il prossimo ipotetico Windows 12? In tal caso, al team di Redmond consiglieremmo la visione di un filmato appena comparso su YouTube e dedicato proprio a un concept del sistema operativo. Vale i due minuti e mezzo richiesti dalla sua visione.

Il concept di Windows 12 by Advan

A realizzarlo è Advan, un canale non nuovo a contenuti di questo tipo come descriveremo tra poco. Mostra alcune idee e intuizioni che forse potrebbero essere appuntate sul taccuino della software house. Tra queste segnaliamo una gestione completamente rivista degli widget (in questo caso posizionati nell’angolo inferiore sinistro dell’interfaccia) e una loro interazione dinamica con gli elementi che compongono lo sfondo del desktop, chiamata Scenes.

Ancora, ci sono le Raccolte (simili a quelle già impiegate all’interno del browser Edge) e l’utilizzo dei tag in Esplora File con l’obiettivo di semplificare la creazione dei progetti, la condivisione dei documenti e la produttività in multitasking.

Il canale non è nuovo a operazioni di questo tipo. Quest’anno ha pubblicato un altro filmato dedicato al concept di AdvanOS, un sistema operativo del tutto fittizio. Dura pochi minuti, merita una visione.

Come scritto, si tratta del frutto di un lavoro amatoriale e senza alcuna attinenza alla roadmap che sta portando avanti il gruppo di Redmond.

Tornando a un possibile Windows 12, non sappiamo se Microsoft sia già al lavoro con l’intenzione di confezionare una nuova versione del sistema operativo con questo nome. Alcuni rumor a tal proposito sono circolati nei mesi scorsi, ma senza alcuna conferma ufficiale da parte dell’azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.