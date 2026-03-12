Firefox su Windows 7 è immortale: altri 6 mesi di supporto

Non è ancora giunto il momento di staccare la spina: Mozilla ha deciso di tenere in vita per altri 6 mesi il supporto ufficiale di Firefox sui computer con sistema operativo Windows 7. Il termine ultimo era fissato per la fine febbraio, come anticipato, ma lo sviluppatore ha scelto di garantire un altro semestre di patch per il browser, a tutela degli utenti. Si andrà avanti almeno fino ad agosto 2026.

Altri 6 mesi di patch per Firefox su Windows 7

Più precisamente, il riferimento è alla versione 115 ESR (Extended Support Release), distribuita addirittura nel luglio 2023 e l’ultima compatibile con W7. Non riceverà ovviamente nuove funzionalità, ma solo ed esclusivamente aggiornamenti mirati per intervenire sulle vulnerabilità legate alla sicurezza.

Mozilla racconta di aver cambiato idea per garantire ai nostri utenti la possibilità di continuare a navigare sul web . E potrebbe non essere l’ultima proroga: valuteremo nuovamente la possibilità . Vale a dire che ad agosto potrebbe arrivare un’altra decisione dello stesso tipo.

Dopodiché, se il supporto non verrà esteso, gli utenti dovranno aggiornare il proprio sistema operativo per continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e delle funzionalità di Firefox.

Quanti sono gli utenti ancora fermi a Windows 7? Più di quanti si potrebbe immaginare. Prendiamo come riferimento i numeri rilevati da StatCounter a fine febbraio: è lo 0,62% di tutti i PC in circolazione basati sul sistema operativo di casa Microsoft. Potrebbero sembrare pochi, ma non è così, considerando un parco macchine formato da miliardi di dispositivi in tutto il mondo. Niente male per un OS lanciato nel lontano 2009 e il cui supporto è terminato ufficialmente nel 2015 (nel 2020 per gli aderenti al programma ESU).

W7 a parte, la versione ESR di Firefox 115 è anche l’ultima compatibile con altri sistemi operativi, ovvero Windows 8 e 8.1 oltre a macOS 10.12/10.14. Chi ha un PC con W10 può installare senza problemi la più recente release 148.