Firefox 148.0.2 risolve problemi con YouTube e le schede NVIDIA

Se negli ultimi giorni YouTube faceva partire i video da solo nonostante l’autoplay fosse disattivato, o se la qualità video sul PC con scheda grafica NVIDIA era inspiegabilmente peggiorata, il responsabile era uno solo: Firefox.

Cosa risolve l’aggiornamento 148.0.2 di Firefox?

Firefox 148.0.2 è disponibile da oggi e porta una serie di correzioni mirate. Il bug più fastidioso riguardava YouTube, i video partivano automaticamente nonostante il blocco dell’autoplay fosse attivo, un problema che colpiva in particolare gli utenti che usano screen reader. La seconda correzione risolve un bug sui sistemi Windows con GPU NVIDIA e Video Super Resolution attivato, che faceva apparire i video con una qualità peggiore del normale.

Le altre correzioni includono un problema con le ricerche dalla schermata iniziale di Firefox, che venivano reindirizzate alla barra degli indirizzi per chi aveva modificato le impostazioni avanzate, un bug che impediva ad alcuni editor di testo web di applicare la formattazione (grassetto, corsivo), elementi centrati con CSS che apparivano allineati a sinistra al primo caricamento e il suggerimento “Passa alla scheda” nella barra degli indirizzi che appariva vuoto per le pagine senza titolo.

Corrette anche tre vulnerabilità ad alto rischio

Mozilla ha anche risolto tre falle di sicurezza classificate ad alto rischio: un errore nel componente audio/video di Firefox per Android, un bug nel sistema che gestisce i CSS che poteva aggirare le restrizioni tra siti diversi e alcuni problemi di sicurezza della memoria. Aggiornare il browser il prima possibile è sicuramente una buona idea.

Si può scaricare Firefox 148.0.2 direttamente dal sito ufficiale di Mozilla, oppure dal Microsoft Store.