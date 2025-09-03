Windows 11 copia e incolla anche su Android: ecco come

Addio email a se stessi, messaggi su WhatsApp o app di terze parti per trasferire un testo dal computer al telefono. Microsoft sta testando una nuova funzione che promette di rendere il copia e incolla tra Windows 11 e Android immediato e fluido. Una piccola rivoluzione per chi lavora su più dispositivi e ha sempre sognato un ecosistema integrato come quello di Apple.

Copia e incolla tra Windows e Android diventa più semplice

La nuova funzione, individuata nella versione Dev di Windows 11, permette di sincronizzare gli appunti tra il computer e lo smartphone Android. In pratica, tutto ciò che viene copiato su Windows 11 apparirà automaticamente nella tastiera del telefono, pronto per essere incollato ovunque. Funziona con Gboard, Samsung Keyboard e altre tastiere diffuse, e secondo i primi test è veloce, stabile e intuitiva.

Come attivare la sincronizzazione degli appunti tra PC Windows e smartphone Android

Per usare questa funzione, bastano pochi passaggi:

Installare e configurare l’app Collegamento a Windows sullo smartphone Android;

Accedere con lo stesso account Microsoft su PC e telefono;

Andare su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili;

Attivare l’opzione Accedi agli appunti del PC;

Verificare che la cronologia degli appunti sia abilitata.

Da quel momento, ogni testo copiato sul PC sarà disponibile anche sullo smartphone, senza passaggi intermedi.

Verso un ecosistema sempre più intelligente

Un altro passo nella strategia di Microsoft per unire Windows e Android. Blocco remoto del PC? Fatto. Cross Device Resume come l’Handoff di Apple per proseguire le attività su altri dispositivi? Fatto. Ora anche gli appunti si sincronizzano, e passare da un dispositivo all’altro è veramente una pacchia.