Gboard di Google, nuova toolbar per la digitazione vocale

Google dà una svolta alla digitazione vocale su Gboard, la sua popolare app per la tastiera virtuale. L’ultima versione beta dell’app, infatti, introduce una nuova interfaccia per l’Assistant Voice Typing, che mette la funzione in primo piano grazie a una comoda barra degli strumenti.

Nuova interfaccia vocale per Gboard di Google

La nuova barra appare sopra la tastiera e include un pulsante a forma di microfono con i colori di Google. Può avviare e interrompere la digitazione vocale. Gli altri tre pulsanti servono per minimizzare la tastiera, tornare alla schermata precedente e visualizzare i comandi vocali supportati.

Lo spazio tra i quattro pulsanti mostra un messaggio “Parla ora” quando l’Assistant Voice Typing è pronto ad ascoltare i comandi. “In pausa” quando si preme il microfono per interrompere la digitazione. Inoltre, quando si smette di parlare, la barra suggerisce alcuni comandi vocali.

Il pulsante per minimizzare la tastiera è sostituito da un tasto backspace, e il pulsante “i” diventa una scorciatoia per riaprire la tastiera completa. Un modo rapido per correggere eventuali errori senza dover toccare lo schermo.

Una novità per pochi (per ora)

La nuova interfaccia per l’Assistant Voice Typing è al momento disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato la versione 15.0.03.717871796 di Gboard. Ma è probabile che Google la estenda a più utenti con un futuro aggiornamento, visto il feedback positivo ricevuto finora.

Oltre al restyling grafico, Google sta potenziando l’esperienza di digitazione vocale su Gboard con il supporto a nuovi strumenti di scrittura. Un teardown dell’app ha infatti svelato sei nuovi comandi vocali che permetteranno di riscrivere i testi usando solo la voce.