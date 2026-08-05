Windows non elimina sempre le app disinstallate: ecco perché

Si clicca su “Disinstalla” e l’app scompare dal menu Start e dalla lista delle app. Ovunque si cerchi, non vi è traccia. Ma i file potrebbero essere ancora lì, sul proprio disco, invisibili, a occupare spazio. Non è un bug, è come funziona il formato MSIX, la tecnologia dietro le app del Microsoft Store.

Disinstallare un’app su Windows non significa sempre eliminarla davvero

Gli installer MSI tradizionali hanno un comportamento semplice, quando si sceglie “Disinstalla”, Windows rimuove i file del programma e le sue configurazioni dal computer. L’app viene eliminata completamente.

MSIX è diverso. Windows divide il ciclo di vita di un’app in quattro passaggi: Stage (i file vengono copiati sul disco), Register (l’app viene collegata al proprio account), Deregister (l’app viene scollegata dall’account), Destage (i file vengono effettivamente cancellati dal disco).

Quando si clicca “Disinstalla,” Windows esegue il Deregister, scollega dall’app. Il Destage, la cancellazione vera dei file, avviene solo se il sistema determina che nient’altro ha bisogno di quei file.

Quando restano i file?

Se un altro account utente sulla stessa macchina ha quell’app registrata, la disinstallazione la rimuove solo dal proprio account. Non si vede più, niente scorciatoia, niente nella lista app, ma i file restano sul disco per l’altro utente.

Ma non serve un secondo utente. Anche con un solo account, i file possono restare. Componenti come i runtime .NET, Visual C++ o il Windows App SDK sono impacchettati come componenti MSIX. Se si disinstalla l’App A ma l’App B sullo stesso account usa lo stesso pacchetto framework condiviso, Windows non cancella nemmeno il framework.

l’effetto si nota quando un’app disinstallata non sembra aver liberato tanto spazio quanto ci si aspettava, proprio perché non è sparita dal disco. Bell’affare…