ANC, audio Hi-Res e grande autonomia: ecco le CMF Headphone Pro

Ascolta la tua musica preferita senza fare sacrifici, in qualsiasi posto senza disturbi, e per tutto il tempo che vuoi senza spendere un capitale. Se vai subito su Amazon puoi avere le splendide CMF Headphone Pro a 67,58 euro, invece che 99 euro.

Sul prezzo di listino c’è dunque uno sconto del 32% che ti fa risparmiare più di 31 euro, che per queste cuffie senza fili non è per niente male. Potrai anche decidere di acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

CMF Headphone Pro: adesso sono un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi, a questo prezzo le CMF Headphone Pro sono una best buy assoluto. Innanzitutto, grazie ai cuscinetti auricolari intercambiabili, potrai cambiare look quando desideri. Godono di una struttura leggera con cuscinetti morbidi e un archetto regolabile che distribuisce la pressione in modo uniforme. Sono dotate di un pulsante per accedere velocemente alle funzioni, di una rotella per regolare il volume e di un cursore per regolare i bassi e gli alti.

Con la cancellazione attiva del rumore, che si adatta all’ambiente circostante passando automaticamente alla giusta modalità, riuscirai ad ascoltare la musica o a fare chiamate in qualsiasi posto senza nessuna distrazione. Il supporto LDAC e la certificazione Hi-Res garantiscono un audio ad alte prestazioni in tutte le modalità che desideri per darti sempre il meglio. E poi offrono la bellezza di 100 ore di riproduzione o 50 ore con ANC attiva.

Distinguuti dagli altri con delle cuffie dal design unico e intercambiabile che offrono un audio spettacolare e un’ottima batteria. Approfitta di questa promozione su Amazon e fai tue le CMF Headphone Pro a 67,58 euro, invece che 99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.