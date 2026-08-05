Tesla: Musk parla sempre meno di auto e sempre più di AI e robot

Tesla ha consegnato quasi mezzo milione di auto l’ultimo trimestre. Il 70% dei ricavi viene dalla vendita di veicoli. Ma quando Musk apre bocca durante le earnings call, parla di intelligenza artificiale, robotaxi e Full Self-Driving per quasi il 50% del tempo. Le auto, il prodotto che genera la maggior parte dei soldi, occupano molto meno spazio.

TechCrunch e Hudson Labs hanno analizzato sette anni di trascrizioni delle earnings call trimestrali di Tesla, frase per frase, argomento per argomento, per mappare dove va l’attenzione di Musk. La risposta? Sempre più lontano dalle auto.

Musk vuole che Tesla sia un’azienda AI

Nel 2022, Musk dedicava il 15-20% del tempo ad AI, robotaxi e Full Self-Driving. Oggi è quasi il 50%. Nel 2022, parlava di Optimus, il robot umanoide, per il 2% del tempo o meno. Nel Q3 2025, Optimus occupava quasi un terzo dei suoi commenti. Nello stesso periodo, il tempo dedicato ad auto e manifattura è sceso sotto il 30%. Nel Q3 2025, meno del 20%.

Il CFO Vaibhav Taneja e il VP engineering Lars Moravy sono stati molto più lenti a spostare il focus. Dedicano ancora circa il 30% del tempo al business automobilistico, rispetto al quasi 50% di qualche anno fa. AI, robotaxi e FSD sono i loro argomenti successivi più frequenti, ma restano indietro rispetto all’entusiasmo di Musk.

Probabilmente perché AI e robotica non generano ancora ricavi reali. Quando i dirigenti finanziari parlano di auto, parlano di ciò che paga gli stipendi. Quando Musk parla di Optimus, parla di ciò che, secondo lui, giustifica la valutazione.

La narrazione vs i numeri

Se valutate Tesla come un’azienda automobilistica, state usando il metro sbagliato , ha detto Musk nel Q1 2024. Se qualcuno non crede che Tesla riuscirà a risolvere il problema della guida autonoma, probabilmente non dovrebbe investire nell’azienda.

Musk ha intensificato i discorsi sul futuro proprio quando il business automobilistico ha smesso di crescere, sotto la pressione dei costruttori tradizionali e dei nuovi concorrenti cinesi. Meno crescita nelle auto, più parole sui robot. La correlazione non è casuale, quando il prodotto attuale rallenta, il prodotto futuro diventa la storia che sostiene il prezzo delle azioni.

Intanto, il presente è fatto di auto che si vendono meno di prima e di robot che non si vendono ancora.