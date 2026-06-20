Windows 11 26H2, il prossimo grande aggiornamento prende forma

La versione 26H2 di Windows 11 è ufficiale, almeno nel canale Experimental del programma Insider. Con la build 26300.8697 rilasciata venerdì, Microsoft ha aggiornato il numero di versione visibile in Impostazioni > Sistema > Informazioni. Non ci sono nuove funzionalità in questa build, ma il cambio di versione è il segnale che il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 sta prendendo forma.

Cosa c’è nella build di Windows 11 26H2

Nessuna novità appariscente, solo correzioni e miglioramenti che rendono il sistema più affidabile.

L’aggiornamento introduce anche una serie di correzioni distribuite in tutto il sistema. Su Esplora File, Microsoft ha migliorato l’aspetto della finestra di copia in modalità scura, correggendo alcuni problemi di coerenza grafica, affidabilità e animazione all’avvio. Il menu Start aggiorna ora correttamente l’elenco delle applicazioni installate o rimosse senza richiedere logout o riavvio, un problema presente da tempo. Anche la barra delle applicazioni riceve una correzione per un bug che, con l’opzione della barra compatta attiva, poteva causare il taglio o lo spostamento fuori schermo delle icone nell’area di notifica.

Sul fronte della stabilità, migliora l’affidabilità della sezione App > Avvio nelle Impostazioni. Ancora più importante, Microsoft ha risolto un problema legato alla virtualizzazione che poteva provocare schermate blu con errori HYPERVISOR_ERROR e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED dopo l’installazione delle build più recenti, durante il riavvio del sistema, l’utilizzo di macchine virtuali o persino l’esecuzione di alcuni giochi.

Disponibilità

La build 26300.8697 è per il canale Experimental (ex Dev). La build 26220.8690 è per il canale Beta, che riceve alcune delle stesse correzioni (menu Start, Impostazioni, virtualizzazione).

Versione 26H2: cosa aspettarsi

Il passaggio alla versione 26H2 nel canale Experimental indica che Microsoft sta preparando il prossimo aggiornamento annuale di Windows 11, che dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2026. Le funzionalità che abbiamo visto nelle build sperimentali degli ultimi mesi, il menu Start personalizzabile, le modifiche alla barra delle applicazioni, il Low Latency Profile, il pulsante per disinstallare i modelli AI, potrebbero confluire nella versione 26H2 stabile.