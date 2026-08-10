Linux: disponibile la distro iDeal OS 4.4, basata su MX e Debian

È disponibile iDeal OS 4.4, nuova versione di una distribuzione Linux che forse non è tra le più conosciute, ma che merita comunque una segnalazione. Basata su MX Linux e Debian (il suo autore la definisce un respin personalizzato e migliorato ), integra funzionalità e accorgimenti implementati a tutela della privacy e della sicurezza.

Le novità introdotte dalla versione 4.4 di iDeal OS

L’aggiornamento è descritto come un major update , per l’importanza delle novità introdotte. La prima riguarda il lancio del repository ufficiale in cui da qui in avanti saranno ospitati sia il sistema operativo sia le sue applicazioni custom, sotto forma di pacchetti .deb. Questo permette, tra le altre cose, di ottenere le versioni più recenti in modo semplice con il comando sudo apt upgrade . C’è poi l’adozione del kernel Liquorix con benefici sul fronte della reattività. E non è tutto, perché Waterfox (un fork del più noto Firefox) è stato reso il nuovo browser predefinito per la navigazione.

Tra le caratteristiche del progetto vale inoltre la pena citare le sue 3 E: efficace, efficiente, ecologico . Richiede infatti poche risorse per girare, risultando adatto anche ai computer meno recenti. Di seguito i requisiti hardware minimi necessari per la Emerald Edition.

Processore dual-core;

4 GB di RAM;

32 GB di memoria interna.

Con specifiche tecniche superiori, ne guadagna la fluidità. iDeal OS è completamente gratuito. Per il download e le istruzioni di installazione rimandiamo al sito ufficiale (dal lancio nel 2024, è stato prelevato da SourceForge oltre 30.000 volte). Chi vuole sostenere economicamente il progetto con una donazione trova anche la Diamond Edition, fornita con una serie di applicazioni preinstallate che consentono, ad esempio, di produrre e modificare quasi tutti i tipi di file audio, video e immagini, una selezione curata di strumenti per la creazione dei contenuti multimediali e applicazioni professionali per la produttività. L’ambiente desktop è KDE Plasma 6.