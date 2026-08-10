 Microsoft ha eliminato una funzione storica di Windows 11
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Microsoft ha eliminato una funzione storica di Windows 11

Microsoft ha eliminato la possibilità di configurare la password grafica in Windows 11: chi la usa può mantenerla, ma non crearne di nuove.
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Microsoft ha eliminato la possibilità di configurare la password grafica in Windows 11: chi la usa può mantenerla, ma non crearne di nuove.
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Microsoft ha deciso di eliminare una funzionalità di Windows 11 di cui probabilmente nemmeno conoscevi l’esistenza: è quella che permetteva di accedere al PC con una password grafica (picture password in inglese). Lo ha fatto per ragioni legate alla sicurezza, come si legge nel changelog dell’aggiornamento KB5101650 distribuito nelle scorse settimane.

Per migliorare la sicurezza, la password grafica non è più disponibile per la nuova registrazione. Gli utenti che hanno già configurato una password grafica possono continuare a usarla per accedere a Windows. Se una password grafica viene rimossa, disabilitata o non configurata in precedenza, non è possibile configurarla di nuovo.

La password grafica di Windows 11 va in pensione

Si tratta di una modalità di login introdotta nel lontano 2012 in Windows 8 e rimasta nel sistema operativo fino a oggi, passando attraverso le versioni successive. Qui sotto un video pubblicato su YouTube dal canale ufficiale di HP che spiega come impostarla. Lo ribadiamo, non sarà più possibile farlo.

Funzionava scegliendo un’immagine ed eseguendo una serie di azioni su di essa: gesti, linee, cerchi, tocchi singoli e così via. L’utente poteva decidere una sequenza personalizzata da utilizzare al posto della tradizionale password, del PIN o del riconoscimento biometrico.

L’obiettivo è chiaramente quello di promuovere l’utilizzo di Windows Hello, ritenuto più sicuro. Se qualcuno è abituato a fare affidamento sulla password grafica, può continuare senza problemi, ma non potrà più configurarne una nuova in caso di cancellazione, di reset o di passaggio a un nuovo PC.

Per quale motivo Microsoft non ritiene più affidabile questo metodo? Potrebbe avere a che fare con il fatto che l’intelligenza artificiale è sempre più in grado di compromettere i sistemi di protezione. Immaginiamo che, di fronte a una fotografia, gli algoritmi possano provare a indovinare la sequenza di azioni da eseguire per assumere il controllo di un dispositivo.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 10 ago 2026

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Cristiano Ghidotti
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