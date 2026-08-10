Denti splendenti e gengive sane con Oral-B iO2 a soli 69€ in confezione da 2

Lavarsi i denti nel modo giusto è una cosa tra le più importanti e sicuramente fa molta differenza avere uno spazzolino di qualità. Ecco perché ti segnaliamo questa promozione eccezionale che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello una confezione di 2 spazzolini elettrici Oral-B iO2 a soli 69,90 euro, invece che 169,99 euro.

Non stropicciati gli occhi perché ti assicuro che è tutto vero. Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è uno sconto del 59%, che ti permette di risparmiare 100 euro sul totale. E potrai anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Oral-B iO2: rimuove il 100% di placca in più

Rispetto allo spazzolino tradizionale l’Oral-B iO2 è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più garantendo quindi una pulizia eccezionale. Inoltre questa è una confezione da 2 ed è perfetta per una coppia o per regalarlo ai tuoi figli. In confezione c’è anche una pratica custodia da viaggio è una base di ricarica.

Questo spazzolino elettrico ha una testina rotonda che oscilla, pulsa e vibra riuscendo ad avvolgere ogni dente e ad arrivare anche negli angoli più difficili. Ha un sensore della pressione che ti segnala, attraverso un rallentamento e una luce rossa, quando stai esercitando troppa pressione dandoti la possibilità di allentare la presa. Inoltre possiede 3 livelli di intensità per denti molto sensibili, sensibili o per una pulizia quotidiana. Ha un’impugnatura maneggevole, è anche leggero e offre fino a 4 settimane con una singola ricarica.

Questa è indubbiamente una delle migliori promozioni del momento quindi non tardare rischiando di non fare in tempo ad avvalertene. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi 2 Oral-B iO2 a soli 69,90 euro, invece che 169,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.