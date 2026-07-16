Se riconosci questa collina, probabilmente hai più di 40 anni

Quella nell’immagine di copertina non è una collina qualsiasi, ma la stessa che per oltre un decennio ha accompagnato gli utenti PC. È solo cambiata. Il tempo passa per tutti, anche per lo sfondo di Windows XP.

Com’è oggi la collina sullo sfondo di Windows XP

È Bliss (il primo titolo assegnato dall’autore fu Bucolic Green Hills), la fotografia scattata da Charles O’Rear del National Geographic nel lontano 1996, tra le contee californiane di Napa e Sonoma. Due anni dopo, Bill Gates ne acquisì i diritti, inserendola come wallpaper predefinito del sistema operativo uscito all’inizio del millennio. Il resto è storia. Di recente lo sfondo è tornato con un remix AI.

Continuiamo però a preferire l’originale, forse per l’effetto nostalgia che si porta dietro.

Un salto su Google Earth ci fa vedere come è diventata oggi e come il tempo l’ha cambiata. L’erba ha lasciato il posto alle strutture di un vigneto. Il fatto che all’epoca fosse così rigogliosa è in realtà il frutto di una coincidenza: un’infestazione aveva costretto i coltivatori a rimuovere le piante e a lasciare che l’erba crescesse liberamente. Qui sotto l’evoluzione (o involuzione, dipende dai punti di vista) dal 2007 a oggi.

Una curiosità: non è mai stata resa nota la cifra pagata da Microsoft per acquistare i diritti della fotografia, ancora oggi vige un accordo di riservatezza. Alla firma, O’Rear non riuscì a spedire la pellicola originale all’azienda: i corrieri rifiutarono l’invio per il valore troppo elevato, non potendolo coprire con l’assicurazione. Per questo, il fotografo la portò di persona a Seattle. Anni dopo, la software house ammise di averla tagliata leggermente per adattarla alle proporzioni desktop dell’epoca e di aver accentuato la vividezza dell’erba.

Qui sopra un’intervista interessante che ricostruisce la storia di un’immagine che a modo suo ha segnato un epoca dell’informatica, tra le più viste di sempre.