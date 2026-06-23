 Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è al minimo per il Prime Day
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Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è al minimo per il Prime Day

Perfetto per studio e lavoro, anche in multitasking, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è in forte sconto per il Prime Day su Amazon.
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Perfetto per studio e lavoro, anche in multitasking, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è in forte sconto per il Prime Day su Amazon.
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Il Prime Day che ha appena preso il via su Amazon è un’ottima occasione per chi cerca un notebook da mettere sulla scrivania: c’è il modello Lenovo IdeaPad Slim 3 al suo prezzo minimo storico. I punti di forza? Partiamo con il processore Intel Core i5-13420H affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da un SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati.

Compra il notebook Lenovo al minimo storico

Prezzo minimo storico per Lenovo IdeaPad Slim 3

È adatto a studio, produttività e intrattenimento nel tempo libero. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home e tra le altre specifiche tecniche figurano un display da 15 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, il supporto alla connettività Wi-Fi 6, la webcam 720p, gli altoparlanti stereo e la batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella descrizione completa del portatile.

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Sottile nel design e con prestazioni elevate per il multitasking, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è al suo prezzo minimo storico di 499 euro, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico. Si tratta di un’ottima occasione, anche e soprattutto considerando l’andamento del mercato e i rincari di questo periodo. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.

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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15″ IPS (1920×1200) Intel Core i5-13420H, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 Home, Laptop Sottile per Lavoro, Studio e Multitasking

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Attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni per accedere senza spese a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime. È l’unico requisito richiesto per partecipare al Prime Day e approfittare delle offerte in corso durante l’evento (e c’è anche lo streaming su Prime Video per vedere film e serie TV).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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