Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è al minimo per il Prime Day

Il Prime Day che ha appena preso il via su Amazon è un’ottima occasione per chi cerca un notebook da mettere sulla scrivania: c’è il modello Lenovo IdeaPad Slim 3 al suo prezzo minimo storico. I punti di forza? Partiamo con il processore Intel Core i5-13420H affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da un SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati.
Prezzo minimo storico per Lenovo IdeaPad Slim 3
È adatto a studio, produttività e intrattenimento nel tempo libero. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home e tra le altre specifiche tecniche figurano un display da 15 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, il supporto alla connettività Wi-Fi 6, la webcam 720p, gli altoparlanti stereo e la batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella descrizione completa del portatile.
Sottile nel design e con prestazioni elevate per il multitasking, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è al suo prezzo minimo storico di 499 euro, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico. Si tratta di un’ottima occasione, anche e soprattutto considerando l’andamento del mercato e i rincari di questo periodo. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15″ IPS (1920×1200) Intel Core i5-13420H, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 Home, Laptop Sottile per Lavoro, Studio e Multitasking
499,00€729,00€-31,55%
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