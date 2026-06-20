La friggitrice ad aria Russell Hobbs da 5,5L e 9 funzioni oggi costa la metà

Ti piace cucinare ma vorresti qualcosa che velocizzi le tue preparazioni? Allora dai subito un’occhiata a questa occasione imperdibile che ti stiamo segnalando. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Russell Hobbs da 5,5 litri da soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro.

C’è quindi uno sconto del 50% che taglia drasticamente il prezzo e lo riporta al più basso finora registrato su Amazon. A questa cifra non puoi davvero trovare di meglio. Devi essere veloce però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Russell Hobbs: la friggitrice ad aria che non delude

Possiamo dire con assoluta certezza che a questa cifra non puoi trovare una friggitrice ad aria così completa e di qualità come la Russell Hobbs. Ecco perché non te la devi far sfuggire. Grazie al suo ampio cestello da 5,5 litri potrai cucinare dalle 4 alle 6 persone in una volta sola e questo ti agevolata tantissimo, soprattutto quando hai ospiti. Grazie al fatto che non dovrai aggiungere olio i tuoi piatti saranno gustosi ma meno calorici.

Puoi avvalerti di 9 funzioni di cottura preimpostate per rendere la tua cucina ancora più semplice. Ovviamente potrai scegliere altre preparazioni che non sono incluse in questi programmi per definiti e impostare ad esempio la temperatura manualmente da 40° C a 200° C e il timer fino a 60 minuti. Ha un design compatto e pratico con un display posto sulla parte anteriore estremamente semplice da gestire. E il cestello lo puoi smontare per lavarlo comodamente anche in lavastoviglie.

Davvero la soluzione migliore senza nemmeno spendere tanto. Dunque non aspettare che tutto sia finito. Vai velocemente su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Russell Hobbs da 5,5 litri da soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritta ai servizi Prime la riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.