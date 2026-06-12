Costa pochissimo e fa un caffè spettacolare: Krups Piccolo Xs a soli 45€

Gustati un caffè come lo berresti nel tuo bar preferito ma stando comodamente a casa tua con una straordinaria macchina per espresso che potrai avere a molto meno. Se vai subito su eBay puoi acquistare la mitica Krups Piccolo Xs a soli 45 euro, invece che 79,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 37% e un ulteriore sconto di 5 euro con il codice segreto per un risparmio totale di circa 35 euro. Una promozione davvero straordinaria da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo.

Krups Piccolo Xs: super compatta e funzionale

La Krups Piccolo Xs si fa notare sicuramente per il suo design estremamente compatto e pratico e per la possibilità di usare capsule con diverse tipologie di bevande. Inoltre è molto semplice da utilizzare. Offre un serbatoio dell’acqua da 0,8 litri che potrai staccare per riempirlo più facilmente e una pressione da 15 bar che garantisce sempre una risultato straordinario.

Una volta accesa basteranno pochi secondi perché tu possa utilizzarla. Ha inoltre un vassoio regolabile e ti consente di appoggiare tazze di diverse dimensioni, dalla tazzina per il caffè ha un bicchiere più alto per il latte macchiato. Essendo compatibile con le capsule NESCAFÉ Dolce Gusto avrai la possibilità come dicevamo di sperimentare diverse bevande oltre al caffè come il cappuccino, la cioccolata e il tè. E con la modalità Eco che si spegne in automatico dopo un minuto di inattività e risparmia energia.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su eBay e acquista la tua Krups Piccolo Xs a soli 45 euro, invece che 79,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverla comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.