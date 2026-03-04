Ti ricordi Bliss? Lo sfondo XP è tornato con un remix AI: scaricalo

Tutti ci ricordiamo lo sfondo Bliss incluso da Microsoft in Windows XP. Beh, è tornato. L’utente Left_Hovercraft451 su Reddit ha caricato quello che possiamo definire un remix AI di un’immagine iconica che per molto tempo ha monopolizzato i monitor di tutto il mondo. È possibile scaricarlo nelle versioni dark, light e ultrawide.

Lo sfondo Bliss di XP è tornato, in salsa AI e W11

L’intelligenza artificiale lo ha ricreato fondendolo con Bloom, il wallpaper ufficiale di Windows 11. Il risultato è un’immagine che non sfigura sul desktop.

La storia di Bliss è piuttosto bizzarra. Si tratta di una fotografia intitolata originariamente Bucolic Green Hills e scattata nel gennaio 1996 da Charles O’Rear, ex collaboratore del National Geographic. La collina si trova tra le contee di Napa e Sonoma, in California. Solitamente ricoperta da vigneti, è stata immortalata completamente ricoperta da erba verde dopo che un’infestazione di aveva costretto i coltivatori a rimuovere le piante.

Bill Gates ne acquistò i diritti nel 1998, facendone lo sfondo predefinito di Windows XP due anni più tardi. Oggi si presenta in modo molto diverso: eccola qui sotto in uno scatto appena acquisito da Street View. L’avresti riconosciuta?

I tanti sfondi ufficiali di Microsoft Design

Se sei alla ricerca di sfondi ufficiali per Windows 11, ci sono quelli che Microsoft ha pubblicato nella sezione dedicata del sito Design. Sono organizzati per raccolte e temi: Opaline, Copilot App, Pride 2025, Windows Insider Program 10-year Anniversary, Microsoft 50th Anniversary, Windows Insider Program 11-year Anniversary, Ethereal Motion Light Mode, Ethereal Motion Dark Mode, Immersive Hues, Fluid Textures, Abstract Dreamscapes Mobile (perfetti per gli smartphone), Abstract Dreamscapes, Horizons, Windows From Around The World Creator Wallpapers, Windows 11 themes, Windows Fluend Emoji, Microsoft Nostalgic Scenes, Fluent UI, Icon Systems Celebration, Microsoft 365 Vision, Surface, Flower Dream, Little Universe, Halo Drift, Cosmos Dreams, Luminous Flow, Neon Dreams, Geometric Tales, Shifting Horizons, Dreamscapes, Hues of Nature e Bloomng Dimensions. Ce n’è per tutti i gusti.