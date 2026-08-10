Windows 11 non avrà il Liquid Glass di Apple: ecco perché

Mentre Apple punta tutto sugli effetti di trasparenza con Liquid Glass, Microsoft non ci pensa proprio, almeno per il momento. Non per impossibilità tecnica, ma in nome della leggibilità, dell’accessibilità e di priorità ritenute più urgenti.

L’effetto liquid glass, Microsoft lo conosce bene e molto prima di Apple. Windows Vista vestiva già le sue finestre e la barra delle applicazioni con effetti traslucidi grazie ad Aero Glass. A quasi vent’anni di distanza, però, Windows 11 resta molto più sobrio e non consente nemmeno all’utente di accentuare la trasparenza della propria interfaccia.

Windows Latest ha pubblicato di recente lo scambio di messaggi tra March Rogers, Partner Director of Design (responsabile del design) in Microsoft, e un utente che chiedeva un cursore di trasparenza per la barra delle applicazioni e il menu Start. Rogers ha confermato che non è prevista alcuna modifica immediata alle opzioni di trasparenza esistenti su Windows, spiegandone i motivi.

Windows Vista aveva già la trasparenza… e Microsoft l’ha eliminata!

Con Aero Glass, Windows Vista proponeva già nel 2007 finestre traslucide, riflessi e un effetto vetro che contribuivano in larga parte alla sua identità visiva. Microsoft abbandonò questa estetica con Windows 8, per poi reintrodurre più timidamente effetti di materia su Windows 10 con Acrylic e successivamente su Windows 11 con Mica.

Apple ha preso la direzione opposta con Liquid Glass. Windows 11 consente sì, di disattivare gli attuali effetti di trasparenza, ma non di andare oltre.

È proprio ciò che l’utente chiedeva a March Rogers. Il suo desktop utilizzava Windhawk per applicare un vetro smerigliato molto più marcato al menu Start, al calendario e alle notifiche, mantenendo al contempo testi perfettamente leggibili con quella configurazione.

Per Microsoft, la trasparenza non deve intralciare il resto

Il responsabile di Windows ricorda, tuttavia, che un cambiamento visivo non si riduce all’aggiunta di un cursore nelle Impostazioni. Microsoft valuta anche il numero di utenti che potrebbero trarne beneficio, i vincoli di ergonomia e accessibilità, così come la possibilità di ottenere un risultato coerente in ogni angolo di Windows.

Non apporteremo modifiche immediate alle opzioni di trasparenza già presenti in Windows , sintetizza March Rogers. La porta non è quindi chiusa definitivamente, ma il vetro smerigliato non rientra chiaramente tra le urgenze del momento.

Microsoft osserva peraltro ciò che propongono già gli sviluppatori indipendenti, in particolare con Windhawk. Un modo per lasciare che gli appassionati di personalizzazione sperimentino senza dover integrare immediatamente queste possibilità nel proprio sistema.

La priorità è altrove. Windows 11 sta ancora portando avanti la modernizzazione del menu Start, della barra delle applicazioni, di numerose interfacce ereditate dal passato, oltre al suo regime “dimagrante” per ridurre l’impatto sulla RAM.