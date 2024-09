Microsoft 365 Copilot: Pages, Python e agenti

L’azienda di Redmond ha annunciato la “seconda ondata” (Wave 2) di funzionalità che combinano le app di Microsoft 365 con le capacità di Copilot. Le tre principali novità sono Pages, l’integrazione di Copilot con Python in Excel e i Copilot agents. Altre miglioramenti riguardano PowerPoint, Teams, Outlook, Word e OneDrive.

Copilot Pages

Copilot Pages è la nuova funzionalità che sfrutta l’assistente digitale durante il lavoro in collaborazione. Gli utenti possono ancora usare Copilot come in precedenza, ma ora viene mostrato il pulsante “Edit con Pages” alla fine di ogni risposta. Cliccando sul pulsante, il contenuto verrà inserito in una pagina visibile sul lato destro (side-by-side) con la corretta formattazione e il riferimento alla pagina verrà aggiunto alla chat.

Il contenuto delle pagine può essere aggiornato in qualunque momento e condiviso con i colleghi di lavoro tramite link per avviare la collaborazione. Copilot Pages sarà disponibile a tutti gli abbonati Microsoft 365 Copilot (28,10 euro/mese/utente) entro fine mese. Nelle prossime settimane sarà accessibile anche ai 400 milioni di utenti che usano la versione gratuita di Microsoft Copilot con un account Microsoft Entra.

Copilot nelle app Microsoft 365

Copilot in Excel è disponibile per tutti. Circa un anno fa era stato aggiunto il supporto per Python in Excel. Microsoft ha ora combinato Python con Copilot (anteprima pubblica) per effettuare analisi avanzate dei dati usando il linguaggio naturale.

In PowerPoint è invece disponibile Narrator Builder. Copilot consente di creare una bozza delle presentazioni in pochi minuti e, in futuro, di utilizzare i template aziendali e caricare le immagini dalla libreria SharePoint.

Copilot in Teams permette invece di riassumere le conversazioni testuali nelle chat e ciò che è stato detto durante le precedenti riunioni. La funzionalità sarà disponibile entro fine mese, come la possibilità di usare i dati di email e meeting con Copilot in Word e confrontare fino a cinque file con Copilot in OneDrive.

Entro fine anno, Copilot in Outlook consentirà di generare riassunti delle email più importanti sfruttando la funzionalità Prioritize my inbox (anteprima pubblica).

Microsoft ha infine annunciato la disponibilità dei Copilot agents. Si tratta in pratica di dipendenti virtuali che automatizzano l’esecuzione di determinate attività ripetitive, come il controllo dell’email. Gli agenti possono essere creati in Copilot Studio o direttamente in Business Chat nelle prossime settimane e SharePoint all’inizio di ottobre.