 6 smart tv che costano poco ma offrono tanto in offerta su eBay
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6 smart tv che costano poco ma offrono tanto in offerta su eBay

Su eBay trovi un mondo di smart tv, di tutti i prezzi e le qualità, ma queste 6 che abbiamo selezionato costano poco e offrono tanto.
6 smart tv che costano poco ma offrono tanto in offerta su eBay
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Su eBay trovi un mondo di smart tv, di tutti i prezzi e le qualità, ma queste 6 che abbiamo selezionato costano poco e offrono tanto.

Grazie a eBay hai un’ampia selezione di smart tv in offerta speciale, di tutte le qualità e per tutte le tasche. Ci siamo impegnati a selezionare 6 smart tv in grado di sorprenderti per quanto costano poco, ma offrono tanto. Infatti, non serve spendere un capitale per assicurarti una buona qualità visiva e l’accesso a digitale terrestre e piattaforme streaming senza problemi.

Tra l’altro con eBay hai anche la possibilità di pagare i tuoi ordini in tre comodissime rate a tasso zero. Basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e procedere a selezionare l’opzione Tasso Zero in 3 Rate. Con pochissimi click ottieni un mini finanziamento pratico e veloce.

La prima smart tv che ti suggeriamo è la Samsung Q7F QE55Q7FAAU da 55 pollici con tecnologia 4K Ultra HD a soli 397 euro!

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Samsung Q7F QE55Q7FAAU Smart TV 55 4K Ultra HD Wi-Fi Nero QLED 139,7 cm

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Proseguiamo con la Samsung UE55U8072FUXXH da 55 pollici e tecnologia 4K Ultra HD LED a soli 345 euro!

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Samsung UE55U8072FUXXH SMART TV 139,7 cm 55

Samsung UE55U8072FUXXH SMART TV 139,7 cm 55″ 4K Ultra HD LED TV Wi-Fi Nero

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La nostra selezione continua con la Smart TV LG 65UT73006LA da 65 pollici 4K Ultra HD a soli 539 euro!

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SMART TV LED LG 65 POLLICI 65UT73006LA ULTRA HD 4K HDR10 PRO WEB OS WIFI 20W 2.1

SMART TV LED LG 65 POLLICI 65UT73006LA ULTRA HD 4K HDR10 PRO WEB OS WIFI 20W 2.1

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Non può mancare nemmeno la Smart TV TCL 65P61B LED 4K ULTRA HD GOOGLE TV da 65 pollici a soli 406 euro!

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TV 65

TV 65″ TCL 65P61B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K NO SAMSUNG

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Al numero 5 della nostra selezione ci mettiamo la super economica e compatta Sharp Aquos da 32 pollici con Google TV a soli 142 euro con APR26!

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Ultima non per importanza e convenienza la smart tv SHARP 43GP6265E da 43 pollici con Google TV e tecnologia QLED 4K a soli 249 euro con APR26!

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 apr 2026
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