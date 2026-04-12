6 smart tv che costano poco ma offrono tanto in offerta su eBay

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La nostra selezione continua con la Smart TV LG 65UT73006LA da 65 pollici 4K Ultra HD a soli 539 euro!

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Ultima non per importanza e convenienza la smart tv SHARP 43GP6265E da 43 pollici con Google TV e tecnologia QLED 4K a soli 249 euro con APR26!