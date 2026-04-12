6 smart tv che costano poco ma offrono tanto in offerta su eBay

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Proseguiamo con la Samsung UE55U8072FUXXH da 55 pollici e tecnologia 4K Ultra HD LED a soli 345 euro!
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La nostra selezione continua con la Smart TV LG 65UT73006LA da 65 pollici 4K Ultra HD a soli 539 euro!
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Al numero 5 della nostra selezione ci mettiamo la super economica e compatta Sharp Aquos da 32 pollici con Google TV a soli 142 euro con APR26!
Ultima non per importanza e convenienza la smart tv SHARP 43GP6265E da 43 pollici con Google TV e tecnologia QLED 4K a soli 249 euro con APR26!