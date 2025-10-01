Fire TV Stick 4K Select con Vega OS: addio sideloading

Insieme ai dispositivi Echo, Amazon ha annunciato il nuovo Fire TV Stick 4K Select. Il design è identico a quello del Fire TV Stick 4K, ma la vera novità è nascosta. Si tratta del primo dispositivo Fire TV Stick con Vega OS. Non è basato su Android, quindi gli utenti non possono più installare le app Android tramite sideloading.

Prestazioni maggiori con limitazioni

In termini di specifiche, il Fire TV Stick 4K Select si posiziona tra Fire TV Stick HD e Fire TV Stick 4K. Integra una CPU MediaTek MT8698MCM (quad core a 1,7 GHz), GPU Mali-G310 V2, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, chip Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Supporta HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 e AV1.

A differenza del Fire TV Stick 4K (che ha 2 GB di RAM), Amazon ha utilizzato solo 1 GB di RAM. La quantità di memoria è insufficiente per eseguire più app Android in contemporanea. Questo problema non esiste per il Fire TV Stick 4K Select, in quanto il sistema operativo è Vega OS (basato su Linux), non più Fire OS. L’azienda di Seattle afferma che le prestazioni sono nettamente superiori rispetto ai modelli con Android e l’avvio dei contenuti è quasi istantaneo.

Per la maggioranza degli utenti si tratta di un grande miglioramento. Per quelli più esperti è invece un peggioramento. Il successo dei Fire TV Stick è dovuto anche alla possibilità di installare app Android tramite sideloading. Sul Fire TV Stick 4K Select è possibile installare solo le app distribuite da Amazon. È quindi probabile che non siano disponibili tutte le app più popolari (almeno inizialmente), come quelle dei servizi di streaming.

Nessuno dei Fire TV Stick precedenti verrà aggiornato con Vega OS. Sul sito riservato gli sviluppatori è tuttavia scritto che verranno ancora annunciati dispositivi con Fire OS. Amazon ha deciso di sviluppare Vega OS per ridurre la dipendenza da Google. Qualcuno ipotizza anche un altro motivo: impedire l’installazione di app che consentono l’accesso a contenuti pirata (Kodi, VPN, IPTV e altre).

Il Fire TV Stick 4K Select può essere già ordinato su Amazon. Il prezzo è 54,99 euro, ovvero 10 euro in meno del Fire TV Stick 4K e 15 euro in più del Fire TV Stick HD (entrambe sono in offerta).