Tutte le Fire TV Stick in forte sconto: Prime Day in anticipo

Con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day del 7 e 8 ottobre, Amazon ha deciso di proporre in forte sconto l’intera gamma di dispositivi Fire TV Stick. Vediamo quali sono, quanto sono convenienti con le promozioni in corso e a chi possono tornare utili.

Gli sconti di Amazon sulle Fire TV Stick

Fire TV Stick HD è in sconto del 47% rispetto al listino ufficiale. È il modello base, essenziale ed economico, perfetto per trasformare ogni schermo in una Smart TV pronta per lo streaming.

Passiamo a Fire TV Stick 4K, in offerta a -49%. Rispetto al precedente introduce l’output a risoluzione Ultra HD, per sfruttare al meglio i pannelli di ultima generazione.

C’è anche Fire TV Stick 4K Max in promozione a -40%, il modello di punta. Integra il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e alla modalità Ambiente.

Concludiamo la carrellata con Fire TV Cube in sconto del 31%. Lo si capisce dal design: non è un dongle HDMI, ma un vero e proprio set-top box.

Ricordiamo che Amazon ha appena presenta il nuovo modello Fire TV Stick 4K Select, in preordine a 54,99 euro con la consegna prevista dal 15 ottobre. Avrà in dotazione la piattaforma Vega OS.