Tutte le Fire TV Stick in forte sconto: Prime Day in anticipo

La gamma delle Fire TV Stick di Amazon è in forte sconto: approfittane, con una settimana di anticipo rispetto all'inizio del Prime Day.
La gamma delle Fire TV Stick di Amazon è in forte sconto: approfittane, con una settimana di anticipo rispetto all'inizio del Prime Day.

Con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day del 7 e 8 ottobre, Amazon ha deciso di proporre in forte sconto l’intera gamma di dispositivi Fire TV Stick. Vediamo quali sono, quanto sono convenienti con le promozioni in corso e a chi possono tornare utili.

Compra Fire TV Stick HD a -47%

Gli sconti di Amazon sulle Fire TV Stick

Fire TV Stick HD è in sconto del 47% rispetto al listino ufficiale. È il modello base, essenziale ed economico, perfetto per trasformare ogni schermo in una Smart TV pronta per lo streaming.

Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD

Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD

23,99 44,99€ -47%
Vedi l'offerta

Passiamo a Fire TV Stick 4K, in offerta a -49%. Rispetto al precedente introduce l’output a risoluzione Ultra HD, per sfruttare al meglio i pannelli di ultima generazione.

Fire TV Stick 4K di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+

Fire TV Stick 4K di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+

35,99 69,99€ -49%
Vedi l'offerta

C’è anche Fire TV Stick 4K Max in promozione a -40%, il modello di punta. Integra il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e alla modalità Ambiente.

Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

47,99 79,99€ -40%
Vedi l'offerta

Concludiamo la carrellata con Fire TV Cube in sconto del 31%. Lo si capisce dal design: non è un dongle HDMI, ma un vero e proprio set-top box.

Amazon Fire TV Cube (Ultimo modello) | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD

Amazon Fire TV Cube (Ultimo modello) | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD

109,99 159,99€ -31%
Vedi l'offerta

Ricordiamo che Amazon ha appena presenta il nuovo modello Fire TV Stick 4K Select, in preordine a 54,99 euro con la consegna prevista dal 15 ottobre. Avrà in dotazione la piattaforma Vega OS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
1 ott 2025
