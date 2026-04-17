Nuova Amazon Fire TV Stick HD con porta USB-C e Vega OS

Amazon ha annunciato la versione 2026 della Fire TV Stick HD. Rispetto alla prima generazione ci sono diversi miglioramenti, come riduzione della larghezza, la porta USB-C che ha permesso di eliminare l’alimentatore esterno e ovviamente il supporto per Alexa+. Il principale “difetto” è rappresentato da Vega OS. In Italia dovrebbe essere disponibile dal mese di maggio (non confermato).

Pregi e difetti della Fire TV Stick HD (2026)

La Fire TV Stick HD di seconda generazione è più “snella”. La larghezza è 21,1 millimetri. Aumentano però lunghezza (91,5 millimetri) e spessore (14,5 millimetri). Le dimensioni del precedente modello sono 86x30x13 millimetri. Nella confezione non c’è più l’alimentatore (manca anche la prolunga HDMI) perché può essere collegata direttamente alla porta USB della TV tramite cavo USB-C/USB-A (incluso).

Come evidenziato su AFTVnews, l’uso dell’alimentazione tramite TV è molto rischioso. Alcune TV non forniscono sufficiente amperaggio o disattivano le porte USB quando vengono spente. Se ciò accade durante un aggiornamento software, il dispositivo non funzionerà più.

La maggioranza delle specifiche sono identiche a quelle della Fire TV Stick HD di prima generazione: processore octa core a 1,7 GHz, 8 GB di storage, risoluzione full HD (1080p), supporto HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AC-3 e E-AC-3. Le novità sono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, supporto AV1 e E-AC3_JOC.

Amazon afferma che le prestazioni sono oltre il 30% superiori rispetto alla prima generazione nell’accensione e nell’avvio delle app. Ciò è dovuto al sistema operativo Vega OS (finora presente solo sulla Fire TV Stick 4K Select) che, a differenza di Android, non permette il sideloading, quindi è possibile installare solo le app distribuite tramite store ufficiale. Secondo le fonti di Janko Roettgers, Vega OS verrà installato su tutte le future Fire TV Stick.

Nonostante l’eliminazione di alimentatore e prolunga dalla confezione, il prezzo negli Stati Uniti è rimasto invariato (34,99 dollari). Il prezzo applicato in Italia è 49,99 euro, ovvero 5 euro in più rispetto al modello precedente. Gli utenti che vogliono sfruttare il sideloading (app pirata escluse) devono acquistarlo in fretta prima della scomparsa dal catalogo Amazon.