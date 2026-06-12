Fotocamera da paparazzo e batteria infinita: realme GT 7T 5G è la scelta giusta

Se vuoi uno smartphone dalle prestazioni eccellenti che punta forte sull’autonomia e sullo scomparto fotografico, approfitta di questa promozione speciale. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il realme GT 7T 5G a soli 359,90 euro, invece che 549 euro.

Anche se il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare più di 189 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso finora registrato e quindi non c’è tempo da perdere. Inoltre potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

realme GT 7T 5G a questo prezzo è da prendere al volo

Il realme GT 7T 5G a questa cifra è sicuramente uno dei migliori smartphone di fascia medio alta che puoi acquistare, ecco perché non bisogna perdere tempo. Gode di ottime caratteristiche come la protezione all’acqua e alla polvere certificata IP68/IP69 e l’ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz. Nonché di una super batteria da 7000 mAh che, grazie a una ricarica rapidissima da 120 W, è in grado di raggiungere il 50% in meno di 15 minuti.

Possiede il potente processore MediaTek Dimensity 8400 Max affiancato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Lo scomparto fotografico è composto è una fotocamera posteriore principale Sony IMX896 da 50 MP, con ultra grandangolare da 8 MP, e da una fotocamera per selfie Sony IMX615 da 32 MP. Potrai cogliere ogni momento e renderlo magico.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere è impossibile che duri a lungo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo realme GT 7T 5G a soli 359,90 euro, invece che 549 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.