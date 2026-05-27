 Windows 11 26H1: molte novità nell'update opzionale
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Windows 11 26H1: molte novità nell'update opzionale

Nell'aggiornamento opzionale KB5089570 di Windows 11 26H1 ci sono molte novità, ma possono essere sfruttate solo sui dispositivi con chip Snapdragon X2.
Windows 11 26H1: molte novità nell'update opzionale
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Nell'aggiornamento opzionale KB5089570 di Windows 11 26H1 ci sono molte novità, ma possono essere sfruttate solo sui dispositivi con chip Snapdragon X2.
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Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5089570 per Windows 11 26H1. Sono incluse numerose novità, quasi tutte anticipate a metà maggio con la build disponibile nel canale Release Preview. Verranno però sfruttate da pochi utenti perché questa versione del sistema operativo è installata solo sui dispositivi con processori Snapdragon X2 di Qualcomm.

Windows 11 26H1 KB5089570: novità principali

Diverse novità incluse nell’aggiornamento KB5089570 di Windows 11 26H1 sono già disponibili per un numero maggiore di utenti che usano dispositivi con Windows 11 25H2/24H2. Una di esse è la modalità Xbox che permette di attivare un’interfaccia simile a quella delle console. È possibile inoltre utilizzare la funzionalità che consente la condivisione dello stesso audio tra due persone tramite Bluetooth LE Audio.

Non mancano i miglioramenti per Esplora file. Sono ora supportati altri formati di archivio uu, cpio, xar e nupkg. Vengono inoltre mantenute le preferenze di visualizzazione e ordinamento nelle, quando le app accedere direttamente a queste posizioni. Microsoft ha infine eliminato il flash bianco che potrebbe comparire all’apertura di Questo PC o durante il ridimensionamento del riquadro dei dettagli in modalità scura.

Il Drag Tray si chiama ora Drop Tray e ha una dimensione più piccola per evitare l’apertura quando si sposta un file nella parte superiore dello schermo. Per i dispositivi di input compatibili (mouse, stilo, touchpad) è stato invece aggiunto il supporto per il feedback aptico.

Altri miglioramenti sono per Windows Hello, storage e Microsoft Store. È stato anche incrementato a 2 TB la dimensione per la formattazione dei volumi da riga di comando. Tutte le novità saranno disponibili con l’aggiornamento obbligatorio del 9 giugno (insieme alle patch di sicurezza).

L’audio condiviso è presente anche nell’update opzionale KB5089573 per Windows 11 25H2/24H2, insieme al supporto multi-app della fotocamera e alle colonne aggiuntive per la NPU nel Task Manager, come anticipato dalle build preliminari di metà maggio.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 27 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
27 mag 2026
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