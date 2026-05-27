Windows 11: audio condiviso con due cuffie e prestazioni migliorate

Si può condividere l’audio Bluetooth con due cuffie contemporaneamente. Il Task Manager mostra cosa fa la NPU del PC. Più app possono accedere alla stessa fotocamera nello stesso momento. Il menu Start, la Ricerca e il Centro Azioni si aprono più velocemente. E la ricerca di Windows trova i file anche con soli due caratteri. L’aggiornamento non di sicurezza KB5089573 per Windows 11 24H2 e 25H2 è un pacchetto sostanzioso, e per una volta, quasi tutto sembra utile.

Audio condiviso via Bluetooth LE con il nuovo aggiornamento Windows 11

La novità più importante è l’audio condiviso, che permette a due persone di ascoltare lo stesso audio da un singolo PC Windows 11. Usa la tecnologia Bluetooth LE Audio Broadcast, basta collegare due cuffie supportate, aprire le Impostazioni rapide dalla barra delle applicazioni, selezionare “Audio condiviso” e avviare la condivisione. Quindi si può guardare un film in treno, ascoltare la musica mentre si studia insieme, o un podcast in coppia.

Monitoraggio NPU nel Task Manager

Il Task Manager aggiunge colonne opzionali per l’utilizzo NPU, i motori NPU, e la memoria dedicata/condivisa NPU nelle pagine Processi, Utenti e Dettagli. I motori neurali che fanno parte di una GPU appaiono nella pagina Prestazioni. In questo modo, chi vuole capire cosa fa effettivamente l’AI sul proprio hardware, può farlo. Una nuova colonna “Isolamento” mostra anche quali app girano in AppContainer, utile per la sicurezza.

Accesso alla fotocamera

La nuova gestione della fotocamera permette a più applicazioni di accedere allo stesso stream video nello stesso momento, ad esempio Teams e OBS insieme, oppure chiamate video e registrazione simultanea. È disponibile anche una modalità “Basic Camera” pensata per la diagnostica e la risoluzione dei problemi quando la webcam non funziona correttamente. Entrambe le opzioni possono essere gestite dagli amministratori IT tramite Group Policy.

Prestazioni e affidabilità

L’aggiornamento introduce ottimizzazioni che rendono più rapido l’avvio delle applicazioni e delle principali funzioni di Windows, come menu Start, Ricerca e Centro Azioni. La ricerca ora riesce a trovare file anche inserendo solo due caratteri. Migliora anche l’affidabilità dei monitor collegati tramite dock USB4, che si riattivano più velocemente dopo la sospensione.

Sul fronte autonomia, alcune correzioni impediscono alle app problematiche di mantenere attivo inutilmente il sensore hub, per ridurre il consumo energetico. Inoltre, Windows Hello torna automaticamente a essere il metodo di accesso predefinito, anche dopo aver effettuato l’ultimo accesso tramite PIN.

Tra le altre novità: Dev Drive ora supporta dimensioni in GB (non solo MB), il font Times New Roman migliora il rendering dei segni diacritici per greco e cirillico, e durante il setup di Windows è possibile scegliere un nome personalizzato per la cartella utente.

Come installare il nuovo aggiornamento

L’aggiornamento è opzionale. Basta andare su Impostazioni > Windows Update, poi “Scarica e installa” manualmente. Tutte le funzionalità saranno incluse nell’aggiornamento Patch Tuesday di giugno 2026.